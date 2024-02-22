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Пионтковский назвал сроки завершения войны в Украине

  • 22.02.2024, 9:33
  • 5,998
Пионтковский назвал сроки завершения войны в Украине
Андрей Пионтковский
Фото: svaboda.org

Эксперт заявил, что такое решение «уже может быть принято».

Политолог Андрей Пионтковский предположил, что в Вашингтоне рассматривают два способа спасения Украины.

Андрей Пионтковский высказал надежду на то, что республиканцы США очнутся и предложат вместо Трампа другую кандидатуру. Если нет, то спасти Украину Вашингтон может единственным способом: помочь одержать победу над россиянами до прихода Трампа на пост президента США.

Интервью Андрея Пионтковского для Марка Фейгина можно посмотреть на канале YouTube.

О том, когда власти США помогут Украине закончить войну, политический аналитик сказал так: «Я повторяю, что в Вашингтоне обсуждают два решения этой проблемы Трампа. Первая - достижение победы Украины до 21 января 2025 года, но на самом деле это должно произойти раньше, летом этого года. А второе - это возрождение рейгановского крыла Республиканской партии, осознание этой угрозы приведет к тому, что весь истеблишмент наконец-то включится в процесс и Трамп не будет номинирован от Республиканской партии».

Марк Фейгин позволил себе не согласиться с собеседником и сказал, что оба сценария кажутся ему фантастическими.

Андрей Пионтковский моментально отреагировал на услышанное: «Сценарий победы абсолютно реален. Для этого США надо передать Украине 100 самолетов и 100 ракет ATACMS».

При этом Андрей Пионтковский поспешил заверить украинцев, что решение по предоставлению военной помощи от США будет принято сенаторами сразу после завершения каникул.

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