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Возле Иерусалима произошел теракт

  • 22.02.2024, 11:30
  • 1,330
Возле Иерусалима произошел теракт
Архивное фото

Есть жертвы, много раненых.

Утром в четверг, 22 февраля, на 1-й трассе возле Иерусалима неизвестные открыли стрельбу. Погибли от одного до трех человек, десять пострадали, трое террористов застрелены.

Об этом сообщает newsru.co.il.

«Трое террористов, приехавших на автомобиле, вышли из него и начали стрелять из автоматического оружия по машинам, стоявшим в пробке при движении в сторону Иерусалима на 1-й трассе», - пишет издание.

Двое террористов были застрелены на месте нападения, вскоре был найден и застрелен третий террорист, попытавшийся скрыться.

«Террористы на 1-й трассе были вооружены двумя автоматическими винтовками М-16, пистолетом-пулеметом «Карл Густав» и еще одним пистолетом. Была у одного из них и газовая граната», - добавляют журналисты.

По данным издания, в результате теракта убит мужчина примерно 20 лет, пострадали десять человек, женщина 23 лет в тяжелом состоянии. Отметим, что данные о количестве жертв разняться. В соцсетях пишут о трех погибших.

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