Бои за Авдеевку: украинский воин стрелял по врагу из гранатомета с трех метров 1 22.02.2024, 12:47

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иллюстративное фото

Зрелищные подробности уличного сражения.

Украинский пограничник рассказал, как во время боев за Авдеевку Донецкой области стрелял по оккупантам из гранатомета. Примечательно то, что до врага было не больше трех метров.

Об этом сообщает ГПСУ.

«Мы увидели, что в доме напротив накапливаются оккупанты. Хотели совершить удар по ним из «Мухи» (гранатомет РПГ-18, - ред.). Я с побратимом выбежали на дорогу, после чего мы увидели, что россияне уже не в доме, а в трех метрах перед нами... Бежали с гранатами и кричали: «Сдавайтесь, будете жить!» - рассказал он.

После этого пограничники выстрелили уже не по дому, а по россиянам.

«Не знаю, как чудом, ему повезло, один из них, падая, поймал рикошет от «Мухи». После этого мы отошли назад и встречали их уже во дворе. Оккупант настолько испугался выстрела, что бросая гранату, забыл выдернуть «чеку» и был уничтожен. А его группа отступила назад», - добавил «Хаски».