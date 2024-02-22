«В банкомате случайно остались 100 рублей и карточка» 3 22.02.2024, 14:35

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Обязан ли банк вернуть деньги?

Периодически банки ищут клиентов, которым выдали лишние деньги, но будут ли они искать тех, кто не забрал пару купюр? На форуме Onlíner пользователь под ником Рева рассказал про случай с забытыми в банкомате 100 рублями и карточкой. Спросили у банка, фиксируются ли технически такие случаи и как можно вернуть деньги.

— Кейс был такой: жена снимала 100 рублей в банкомате, выехал чек о совершении транзакции, и она сразу взяла его в руки. Дальше случился неожиданный фейл: сумма остатка на чеке сразу ввела в ступор: «Не может быть, чтобы я столько успела потратить!» По итогу про выехавшие 100 рублей и карточку в банкомате она забыла, положила чек в кошелек и ушла. Опомнилась только в магазине, когда снова понадобилась карточка, — описывает форумчанин.

Карту по телефону заблокировали, позже позвонили из банка насчет оставшейся в банкомате карты. А судьба 100 рублей осталась неизвестна — вернулись ли они в банкомат или их мог забрать кто-то другой.

Возможности сразу заняться поиском денег не было, хотя стоило написать заявление в банк, уточнил нам читатель.

Что делать в таких случаях? Регистрируются ли забытые деньги каким-то образом в банкомате?

В «БСБ Банке», в банкомате которого были оставлены деньги, пояснили нам, что если клиент случайно забыл карту, нужно обратиться в контакт-центр банка (нужно будет назвать последние четыре цифры карты). Если подтвердится, что карта действительно осталась в банкомате, она будет изъята в момент инкассации (до 30 дней).

После этого в зависимости от требований банка-эмитента карту могут выдать клиенту в отделении банка с гарантийным письмом и документом, удостоверяющим личность, или карту направят в банк, который ее выпустил.

— В случае, когда клиент не забрал денежные средства, необходимо обратиться в контакт-центр банка (требуется назвать последние четыре цифры карты, сумму, время и дату операции). Со стороны банка будет проведен анализ операции, если будет установлено, что клиент не забрал деньги в отведенный промежуток времени, необходимо будет ожидать инкассацию. После установления наличия излишка денежные средства будут возвращены на карту клиента.

Когда денежные средства не были выданы банкоматом и не был осуществлен возврат в момент проведения операции, необходимо обратиться в контакт-центр банка (также нужно будет назвать последние четыре цифры карты, сумму, время и дату операции). Банк проведет анализ операции, после инкассации и установления наличия излишка деньги вернут на карту клиента.