«Будет вам и паспорт, будет и день рождения» 22.02.2024, 15:51

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Пенсионерка из Молодечно взяла в кредит стиральную машину и теперь сожалеет.

В Молодечно пенсионерка Валентина Хвяткевич через интернет-магазин купила стиральную машину «Атлант» за 929 рублей. В первый раз доставщики привезли женщине не ту машину, которую она заказывала. Стиралка, привезенная во второй раз, оказалась с изъянами. Валентина Михайловна еще и кредит в банке оформила на эту дорогую покупку, пишет kraj.by.

Сумма взноса за кредит оба раза составила 82 рубля 33 копейки.

«Будет вам и паспорт, будет и день рождения»

Валентина Хвяткевич рассказала: «В 20-х числах декабря я заказала стиральную машину «Атлант» в интернет-магазине «21 век» на улице Виленской. Оформила рассрочку через банк. Внесла первоначальную сумму в размере 400 рублей.

— 28 декабря два парня-курьера мне привезли машину домой, — рассказывает женщина. — Когда коробку раскрыли, там оказалась совсем другая машина, меньших габаритов и дешевле. Я сходила в пункт выдачи заказов на Виленскую и попросила, чтобы мне поменяли товар на тот, который я действительно заказывала. Там согласились и на следующий день, 29 декабря, привезли новую машину.

По словам женщины, вторую стиральную машину доставили два других курьера. Валентина попросила их распаковать стиралку, показать товар и паспорт на него, однако, со слов Валентины, парни отказались это делать.

— Они сказали: «Все внутри. Распакуете — будет вам и паспорт, будет и день рождения». Я еще доплатила 71 рубль. Парни мне выдали чек. Не стала настаивать на том, чтобы курьеры распаковывали машину. Подумала: ну, молодые ребята, наверное, спешат. Да и сами они как-то быстро убежали. И вот не помню: подписывала ли я акт приемки товара, — не сдерживает слез Валентина Михайловна.

Пенсионерка рассказывает, что до новогоднего праздника она решила не вскрывать коробку, в которой находилась машина. Все равно она не умеет сама ее подключать, нужно искать мастера. Поиски затянулись и после Нового года, прошло Рождество. Мастера нашла только к 11 января. Упаковку стиралки вскрывала в этот день в присутствии соседей.

— Когда сняли целлофан с машины, который был разорван, пенопластовая упаковка раскрошилась, — вспоминает Валентина. — На самой машине были видны сколы возле лотка для загрузки порошка, а также примята боковая панель. Шурупы оказались изогнутыми. Соседи удивлялись: как надо было перевозить стиралку, чтобы внутри согнулись такие толстые шурупы?

Валентина Михайловна показывает боковую панель и говорит, что ее деформация в глаза не бросается, но ощущается, если провести по ней рукой — сверху и снизу.

— Потом стали сверять номера штрих-кода в гарантийной карте машины и на ее панели. Эти номера не соответствуют. Тех, которые есть в карте, нет на машине и наоборот. Что же получается? Гарантийная карта от совершенно другого товара?

— Я ведь не 10 рублей потеряла и даже не 100, а целую тысячу! Зачем я только с ними связалась? Почему сама не доставляла машину домой с пункта выдачи? Вот и устроили мне день рождения, как обещали, — плачет Валентина Михайловна. — Теперь я хочу вернуть им эту машину и забрать свои деньги. Я ведь ее даже не подключала и не пользовалась ни разу.

«В «21 веке» мне говорят: «Вы сами повредили машину»

Валентина Хвяткевич 12 января, на следующий день после того, как вскрыла упаковку, пошла в «21 век».

— В пункте выдачи заказов мне ответили: «Вы сами помяли машину». А другие номера я тоже на нее сама набила? — возмущается женщина.

Мириться с таким положением вещей покупательница стиралки не стала. Попросила знакомых по электронной почте направить написанные ею обращения в интернет-магазин «21 век» и производителю стиральных машин «Атлант». Обращения, по словам Валентины Хвяткевич, были отправлены 14 января.

Ответ пришел только от завода-изготовителя. В нем сообщается, что претензии к ЗАО «Атлант» необоснованные, поскольку покупательница имела возможность обнаружить изъяны машины при приемке товара и сразу потребовать у продавца его замены. А поскольку товар был принят без замечаний, то сейчас невозможно определить, в какой момент произошло механическое повреждение изделия.

Интернет-магазин «21 век» на электронное обращение Валентины Хвяткевич, по ее словам, не ответил. Когда женщина сходила в пункт выдачи заказов 17 января, ей ответили, что никакого письма от нее по электронной почте не получали.

«Сервисный центр считает, что шурупы не могли погнуться в результате перевозки товара»

Kraj.by 21 февраля посетил интернет-магазин «21 век» на улице Виленской.

Старший администратор Семен Шахно сказал, что обращение от Валентины Хвяткевич на электронную почту его организации не приходило. Он сообщил также, что претензии покупательницы этой стиральной машины были переданы в сервисный центр в Минск, где отказались заменить машину либо принять ее обратно с возвратом денег.

— В сервисном центре нам ответили, что шурупы не могли так погнуться во время транспортировки, — сказал старший администратор.

Kraj.by поинтересовался:

— Из всех претензий покупательницы вы в сервисный центр только про шурупы сообщили?

— Нет. Мы передали все претензии, — ответил Семен Шахно.

Старший администратор отметил также, что Валентина Михайловна обратилась со своими претензиями на 15-й день после приобретения стиральной машины, а согласно законодательству, вернуть или обменять товар покупатель может в течение 14-ти календарных дней после его приобретения.

— Вместе с тем есть такой выход: покупательница находит независимых экспертов, которые проведут экспертизу повреждений стиральной машины. Если по результатам экспертизы будет доказано, что эти повреждения причинены при транспортировке товара, то наша компания готова принять товар обратно и вернуть деньги. Такие случаи в моей практике уже были, — сказал Семен Шахно.

Нашему порталу не удалось найти парней-доставщиков стиральной машины. Старший администратор пояснил, что курьеры не находятся в пункте выдачи товаров. И где их можно найти, Семен Шахно тоже сказать не смог.

— Мы с ними не контактируем, — дословно выразился старший администратор.

«В таких случаях мы рекомендуем обращаться в суд с гражданским иском»

Валентина Хвяткевич со своей проблемой обращалась в отдел торговли и услуг Молодечненского районного исполнительного комитета и, по ее словам, даже записалась на прием к председателю райисполкома Павлу Губко на 28 февраля.

Начальник отдела торговли и услуг Елена Белонович прокомментировала для нашего портала эту историю со стиральной машиной.

— На данный момент необходимо разобраться, по какой именно причине стиральная машина пришла в такое состояние, по которому можно считать, что товар является ненадлежащего качества. Валентина Михайловна действительно обратилась в отдел торговли и услуг, где получила исчерпывающую информацию, как действовать в рамках законодательства. Первым делом необходимо написать претензию в Интернет-магазин «21 век», приложить фотографии и по закону потребовать замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества или незамедлительного устранения недостатков. В случае разногласий с продавцом Валентина Михайловна имеет право на проведение экспертизы. Так же нами было обозначено, что данный субъект зарегистрирован в Минске.

Почему своевременно гражданину не был предоставлен ответ, будем разбираться мы при взаимодействии с Мингорисполком. В случае подтверждения фактов юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности. В данной ситуации имеем дело с гражданско-правовыми отношениями, поэтому мы всегда рекомендуем гражданам в таких спорных вопросах не пытаться добиться справедливости в походах по инстанциям, а сразу обратиться в суд с гражданским иском.

Елена Белонович отметила, что при получении заказанного товара необходимо обязательно в присутствии доставщика убедиться, что вам доставили именно то, что вы заказывали.

Нужно удостовериться, что ваша покупка не имеет изъянов, находится в исправном рабочем состоянии, полностью соответствует вашим запросам и ожиданиям. Только после этого можно расписываться в получении.