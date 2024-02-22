Зеленский заслушал секретный доклад о получении F-16 22.02.2024, 15:59

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Стали известны подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где заслушал доклады главнокомандующего и разведки, а также закрытую информацию относительно предоставления Украине истребителей F-16.

Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление главы украинского государства, опубликованное в его Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что был отдельный закрытый доклад по всему, что касается самолетов F-16, в частности о количестве в первой партии, сроках получения, подготовке инфраструктуры и технического персонала.

Предоставление Украине F-16 является одним из ключевых запросов Киева к западным партнерам.

США пока не приняли окончательного решения о предоставлении F-16, но ряд других стран, таких как Нидерланды и Дания, уже заявили о готовности передать Украине свои истребители. Первые истребители F-16 от Дании Украина получит летом, сообщил министр обороны страны.

Предоставление Украине F-16 может стать важнейшим моментом в войне с Россией, поскольку до последнего времени украинская армия была вынуждена проводить наступательные и оборонительные операции в условиях дефицита современных истребителей и бомбардировщиков. ВВС Украины опирались на советские модели, функционал которых сильно ограничен.

F-16 - это современные истребители, которые могут значительно повысить боеспособность ВВС Украины.

Их получение позволит Киеву более эффективно защищать свое небо от российских атак и вести наступательные операции.

По словам главы Украины, стороны уточнили календарь дальнейшего обучения пилотов, техников и получения следующих самолетов.