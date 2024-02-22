Директор польского лицея проиграл деньги школьников и уехал в Беларусь 1 22.02.2024, 16:54

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Но потом решил вернуться.

Директор лицея в польском городе Буско-Здруй проиграл деньги, предназначавшиеся на школьные поездки. А осознав, что не в состоянии погасить долг, уехал в Беларусь. Позже он решил вернуться и предстал перед судом. О деле пишет MOST.

Директор лицея в Буско-Здруе Томаш Г. признался, что проблемы с азартными играми у него начались еще в 2012 году. Он делал ставки на футбол и другие виды спорта. В основном мужчина играл онлайн, но иногда посещал и стационарные букмекерские конторы.

Осознав свою зависимость, он решил пройти терапию. Лечение помогло: Томаш был «в завязке» почти два года. Однако в 2019 году игромания вернулась. Какое-то время директор проигрывал собственные деньги, потом начал занимать небольшие суммы, а затем стал брать деньги, собранные школьниками и родительским комитетом. Средства хранилась в сейфе его кабинета.

Лицей № 1 в Буско-Здруе часто организовывал поездки школьников за границу. В 2020 году детей хотели отправить в Италию и Хорватию — собранные на это средства учителя передали бывшему директору на хранение. Но из-за случившейся пандемии поездки пришлось отложить.

— Эта ситуация заставила меня соблазниться деньгами, — рассказал Томаш. — Случалось, что учителя или школьники спрашивали о поездках, но я их откладывал, оправдываясь пандемией и войной. Это позволяло выиграть время.

Директору казалось, что он сумеет отыграться, но в итоге мужчина потратил все средства, взятые из школьной кассы, — в общей сложности почти полмиллиона злотых.

В сентябре 2022 года, после летних каникул, Томаш должен был приступить к работе, но в лицее не появился. Через день семья заявила о его исчезновении. Тогда же его заместитель заметил, что деньги, предназначавшиеся на поездки, пропали.

— Я уехал из Польши в Беларусь 5 сентября. Мне просто надоели ежедневные расспросы о деньгах — я знал, что у меня их нет, и не мог этого вынести, — объяснил директор.

По словам Томаша, поездка в Беларусь не была побегом — мужчина предварительно консультировался с полицией и консульством.

Директор пробыл в Беларуси 10 дней — и в ночь с 15 на 16 сентября вернулся в Польшу. На третий день пребывания на родине Томаша задержали в Сандомире.

Окружной суд города Кельце принял во внимание, что мужчина добровольно вернулся из-за границы, не препятствовал уголовному производству, признал себя виновным и уже начал погашать долг. При этом суд учел, что Томаш ввел кредиторов в заблуждение относительно своей ситуации, а также совершил преступление, являясь должностным лицом.

Суд приговорил уже бывшего директора к 2 годам и 10 месяцам лишения свободы, а также обязал его погасить оставшийся долг.