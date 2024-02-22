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Арестован белорусский нефтяной магнат и совладелец «Гиппо»

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  • 22.02.2024, 17:28
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Арестован белорусский нефтяной магнат и совладелец «Гиппо»
Василий Варфоломеев

Василий Варфоломеев находится в СИЗО.

По информации «Нашай нівы», на прошлой неделе в СИЗО оказалась одна из центральных фигур белорусского бизнеса. Задержан Василий Варфоломеев, совладелец «Гиппо», «Белмаркета», «Элиз» и других компаний. Смысл предъявленных ему претензий пока неизвестен. В последнее время бизнесмен жил за границей.

В начале 2023 года Лукашенко на всю страну возмущался аномально высокой зарплатой руководства сети «Гиппо».

По словам главы госконтроля Василия Герасимова, генеральный директор «Гиппо», который находится за границей, — в среднем зарабатывал 258 тысяч рублей в месяц. Это около $100 тысяч. Похоже, что речь шла именно о Варфоломееве.

Сергей Варфоломеев в разные годы входил в топ-20 самых влиятельных белорусских бизнесменов в рейтингах, которые составляли экономические журналисты.

Это действительно богатый человек, который сделал капитал на торговле нефтепродуктами, а потом начал вкладываться в ритейл и производство. Самый знаменитый, но вряд ли самый прибыльный бизнес Варфоломеева — сеть магазинов «Гиппо». Там он генеральный директор и совладелец.

Развязанная Путиным и Лукашенко война также похоронила амбициозный проект по восстановлению речного судоходства между Беларусью и Украиной, который отчасти финансировался из средств Варфоломеева. Планировалось, что Днепр углубят, в Новых Жарах возникнет порт с проложенной к нему железной дорогой, откуда товары будут плыть к украинским портам, а оттуда в Черное море.

Известно, что у Варфоломеева глубокий корпоративный конфликт с другим совладельцем «Гиппо» — собственником снековой компании «Онега» Олегом Барановским. В свое время Барановский купил у эстонцев «Онегу», рассчитавшись по сделке средствами «Гиппо» — общего с Варфоломеевым бизнеса. Но того в долю не взял. На свободе ли сам Барановский и другие менеджеры «Гиппо», неизвестно.

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