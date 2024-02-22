В Беларуси охотники заметили нильских гусей 22.02.2024, 17:52

Увидеть эту птицу в наших краях — большая удача и редкость.

Редкая для белорусских широт птица попала в объектив белорусских охотников в Скиделе, Гродненской области. Специалисты распознали в любопытной птахе, угнездившей в ветках деревьев, нильского гуся. От своих сородичей эту птицу отличает характерный ржаво-коричневый окрас и темно-коричневое кольцо на шее, а также заметные темно-коричневые пятна вокруг глаз, которые делают взгляд птицы столь выразительным, пишет telegraf.news.

Фотографиями нильских гусей поделились в одном из тематических чатов охотники. В естественной среде этот вид обитает в Африке к югу от Сахары и в долине Нила в Египте, а во многих странах Европы и Азии часто используется в качестве декоративной парковой птицы. Увидеть её в Беларуси — большая удача и редкость.

Согласно информации портала «Фауна Беларуси. Позвоночные», нильского гуся впервые зафиксировали в Беларуси в начале 2020 года. Тогда две особи заметили в окрестностях деревни Макаровцы Берестовицкого района Гродненской области.

Позднее орнитологи по фотографиям определили точный вид птицы и включили его в список птиц Беларуси, отнеся его к категории С. К ним причисляют интродуцированных или сбежавших из неволи птиц, которые создали независимую гнездовую популяцию, но размножаться в самой стране ещё не стали.