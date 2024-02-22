закрыть
22 февраля 2024, четверг, 18:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси охотники заметили нильских гусей

  • 22.02.2024, 17:52
В Беларуси охотники заметили нильских гусей

Увидеть эту птицу в наших краях — большая удача и редкость.

Редкая для белорусских широт птица попала в объектив белорусских охотников в Скиделе, Гродненской области. Специалисты распознали в любопытной птахе, угнездившей в ветках деревьев, нильского гуся. От своих сородичей эту птицу отличает характерный ржаво-коричневый окрас и темно-коричневое кольцо на шее, а также заметные темно-коричневые пятна вокруг глаз, которые делают взгляд птицы столь выразительным, пишет telegraf.news.

Фотографиями нильских гусей поделились в одном из тематических чатов охотники. В естественной среде этот вид обитает в Африке к югу от Сахары и в долине Нила в Египте, а во многих странах Европы и Азии часто используется в качестве декоративной парковой птицы. Увидеть её в Беларуси — большая удача и редкость.

Согласно информации портала «Фауна Беларуси. Позвоночные», нильского гуся впервые зафиксировали в Беларуси в начале 2020 года. Тогда две особи заметили в окрестностях деревни Макаровцы Берестовицкого района Гродненской области.

Позднее орнитологи по фотографиям определили точный вид птицы и включили его в список птиц Беларуси, отнеся его к категории С. К ним причисляют интродуцированных или сбежавших из неволи птиц, которые создали независимую гнездовую популяцию, но размножаться в самой стране ещё не стали.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип