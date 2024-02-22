В Мозыре живодер зарезал собаку возле дома, а милиция отказалась возбуждать уголовное дело 3 22.02.2024, 18:23

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Страшные кадры.

В Мозыре мужчина зарезал собаку возле жилого дома. Как стало известно сайту Charter97.org, живодера зовут Ахламенок Евгений.

Милиция отказалась возбуждать уголовное дело на мужчину так как он якобы «зарезал собаку, чтобы она не мучилась, так как животное было старым».

В МВД решили, что раз животное было убито без «присутствия посторонних», то и дело возбуждать они не будут.