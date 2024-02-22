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«Приднестровье» 28 февраля «попросит» Путина об аннексии?

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  • 22.02.2024, 18:30
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«Приднестровье» 28 февраля «попросит» Путина об аннексии?

Об этом заявил местный оппозиционер.

В молдовском Тирасполе (столица непризнанного Приднестровья) 28 февраля запланирован съезд «депутатов» всех уровней, которые могут обратиться к России с просьбой «принять Приднестровье в состав РФ». Об этом заявил местный оппозиционер и активист Геннадий Чорба, передает агентство Infotag.

Чорба отметил, что 29 февраля российский диктатор Путин выступит с посланием к федеральному собранию в Москве и может объявить, что удовлетворяет запрос «депутатов».

«Отсюда и недавнее заявление министра иностранных дел России Лаврова о том, что Москва не оставит в беде своих граждан, проживающих в Приднестровье», — заявил он.

Чорба призвал «депутатов» непризнанной республики не допустить принятия призыва, который позволил бы Путину наносить удары по территории Молдовы, включая Приднестровье, «под любым предлогом».

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