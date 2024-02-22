закрыть
22 февраля 2024, четверг, 19:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доллар превысил 100 российский рублей

4
  • 22.02.2024, 19:12
  • 3,392
Доллар превысил 100 российский рублей

Курс доллара с расчетами «сегодня» взлетел более чем на ₽5.

По состоянию на 16:29 по Минску валютная пара USDRUB_TOD на Московской бирже торговалась на уровне ₽94,4, прибавляя к закрытию предыдущей торговой сессии 2,24%. Однако уже в 16:33 по Минску котировка этого инструмента взлетела до ₽100,15 и продержалась на этой отметке до 16:34 по Минску.

По состоянию на 16:47 по Минску валютная пара USDRUB_TOD растет на 7,22% к закрытию предыдущей торговой сессии и составляет ровно ₽99.

Объемы торгов этим инструментом также резко выросли 22 февраля, свидетельствуют данные Мосбиржи. Если 20 февраля оборот составлял ₽34,69 млрд, 21 февраля — ₽40,7 млрд, то сегодня этот показатель вырос до ₽109,1 млрд.

В поведении основной для доллара валютной пары USDRUB_TOM аномалий зафиксировано не было. По состоянию на 17:00 по Минску ее котировки прибавляют лишь 0,07% к закрытию предыдущей торговой сессии, курс составляет ₽92,61. Курс евро (EURRUB_TOM) растет на 0,09%, до ₽100,08.

Похожий резкий скачок на торгах иностранной валютой произошел 9 февраля. Тогда курс доллара (в инструменте USDRUB_TOM) за одну минуту взлетел почти на ₽3.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн
Тры чарапахі Лукашенко
Тры чарапахі Лукашенко Ирина Халип