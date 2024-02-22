Доллар превысил 100 российский рублей 4 22.02.2024, 19:12

3,392

Курс доллара с расчетами «сегодня» взлетел более чем на ₽5.

По состоянию на 16:29 по Минску валютная пара USDRUB_TOD на Московской бирже торговалась на уровне ₽94,4, прибавляя к закрытию предыдущей торговой сессии 2,24%. Однако уже в 16:33 по Минску котировка этого инструмента взлетела до ₽100,15 и продержалась на этой отметке до 16:34 по Минску.

По состоянию на 16:47 по Минску валютная пара USDRUB_TOD растет на 7,22% к закрытию предыдущей торговой сессии и составляет ровно ₽99.

Объемы торгов этим инструментом также резко выросли 22 февраля, свидетельствуют данные Мосбиржи. Если 20 февраля оборот составлял ₽34,69 млрд, 21 февраля — ₽40,7 млрд, то сегодня этот показатель вырос до ₽109,1 млрд.

В поведении основной для доллара валютной пары USDRUB_TOM аномалий зафиксировано не было. По состоянию на 17:00 по Минску ее котировки прибавляют лишь 0,07% к закрытию предыдущей торговой сессии, курс составляет ₽92,61. Курс евро (EURRUB_TOM) растет на 0,09%, до ₽100,08.

Похожий резкий скачок на торгах иностранной валютой произошел 9 февраля. Тогда курс доллара (в инструменте USDRUB_TOM) за одну минуту взлетел почти на ₽3.