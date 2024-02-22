Самолет Лаврова отказались заправлять в Бразилии из-за санкций 22.02.2024, 19:41

Главе МИД РФ предложили лететь на «попутке».

Самолет главы МИД РФ Сергея Лаврова из-за санкций отказались заправлять в Бразилии, когда он направлялся на встречу с президентом страны, сообщает Aero Telegraph. По данным СМИ, ему предложили лететь на «попутке» — в самолете своего бразильского коллеги.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 21−22 февраля принимал участие во встрече глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро. Оттуда он намеревался вылететь в Бразилиа на встречу с президентом страны Лулой да Силвой, однако столкнулся с трудностями.

Оказалось, что у российского правительственного самолета Ил-96, на котором летает Лавров, заканчивается топливо, однако бразильский оператор Vibra Energia отказался заправлять судно, чтобы не попасть под вторичные санкции США.

Первоначально рассматривалась возможность заправки самолета керосином бразильских Воздушных сил, однако армейского топлива оказалось недостаточно. По данным СМИ, бразильская сторона предложила Лаврову лететь на встречу с да Силвой на самолете главы МИД Бразилии Мауро Виейры.

Напомним, для самолета российского министра и раньше закрывали воздушное пространство — так поступали некоторые европейские страны из-за санкций ЕС.