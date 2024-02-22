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Сборная Беларуси по пляжному футболу сенсационно вышла в полуфинал чемпионата мира

  • 22.02.2024, 20:47
Сборная Беларуси по пляжному футболу сенсационно вышла в полуфинал чемпионата мира

В четвертьфинале белорусы победили трехкратных чемпионов мира.

Сегодня на чемпионате мира по пляжному футболу, проходящем в Объединенных Арабских Эмиратах, сборная Беларуси в 1/4 финала сыграла с трехкратным чемпионом мира сборной Португалии.

Белорусы первыми пропустили (0:1), потом трижды забили (3:1, хет-трик у Игоря Бриштеля), потом дважды пропустили — 3:3. Основное время так и закончилось (три тайма по 12 минут). Был назначен дополнительный тайм (также три минуты) и белорусы в конце забили победный гол: 4:3 (отличился Игорь Бриштель).

В полуфинале Беларусь в субботу сыграет с победителем пары Италия — Таити.

Сборная Беларуси принимала участие в чемпионате мира в третий раз. Первые два раза она не смогла выйти из группы, а на этот раз вышла в плей-офф с первого места, обыграв во всех трех матчах: Сенегал (6:4), Японию (3:1), Колумбию (4: 1).

Игорь Бриштель забил десять мячей.

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