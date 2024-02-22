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Кладбище флота РФ: карта мест затопления российских кораблей в Черном море

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  • 22.02.2024, 20:49
  • 2,406
Кладбище флота РФ: карта мест затопления российских кораблей в Черном море

ВСУ уже уничтожили 13 российских кораблей.

Вооруженные силы Украины уже уничтожили 13 российских кораблей в Черном море, которое превратилось в кладбище для флота оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«Черное море превратилось в кладбище для российского флота», - говорится в заявлении.

Отмечается, что СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов.

«В море еще много места», - добавили военные.

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