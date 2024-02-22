Кладбище флота РФ: карта мест затопления российских кораблей в Черном море

Кладбище флота РФ: карта мест затопления российских кораблей в Черном море3
- 22.02.2024, 20:49
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ВСУ уже уничтожили 13 российских кораблей.
Вооруженные силы Украины уже уничтожили 13 российских кораблей в Черном море, которое превратилось в кладбище для флота оккупантов.
Об этом сообщает СтратКом ВСУ.
«Черное море превратилось в кладбище для российского флота», - говорится в заявлении.
Отмечается, что СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов.
«В море еще много места», - добавили военные.