Кладбище флота РФ: карта мест затопления российских кораблей в Черном море 3 22.02.2024, 20:49

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ВСУ уже уничтожили 13 российских кораблей.

Вооруженные силы Украины уже уничтожили 13 российских кораблей в Черном море, которое превратилось в кладбище для флота оккупантов.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

«Черное море превратилось в кладбище для российского флота», - говорится в заявлении.

Отмечается, что СтратКом ВСУ собрал информацию об ориентировочных местах затоплений и повреждений кораблей оккупантов.

«В море еще много места», - добавили военные.