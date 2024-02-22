«Бульбовозы» всегда в цене» 22.02.2024, 22:13

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Что продают на витебском авторынке?

По запросу «Витебский городской авторынок» поисковик выдает сразу несколько адресов. Парочку — на улице Терешковой, и один мультибрендовый центр на Вороновском кольце, пишет «Онлайнер».

За советом журналисты обратились к знакомым витеблянам, спросив, что больше напоминает классический авторынок, — и те отправили нас на городскую локацию по первому адресу. Проезжая мимо, слегка промахнулись и оказались рядом с торговыми рядами, где продают автозапчасти.

— А где у вас тут авторынок? — обратились к охраннику соседней стоянки.

— Тут авторынка нет.

— А где вообще в Витебске авторынок? Или хотя бы что-то похожее, — спросили мы с надеждой, что нам сейчас раскроют локацию поинтереснее тех, что предлагает интернет.

— Авторынок? Как такового нет.

Тогда за подсказкой мы обратились еще к двум проходящим мимо мужчинам. Озвучили легенду: нечаянно оказались в Витебске, ищем площадку, где можно посмотреть автомобили. Бюджет — «ну, до $10 000». Ответ — зеленый забор рядом со зданием на Терешковой, 9В (более точный адрес даже навигатор не выдает).

Направляемся по адресу — там находится большая автостоянка за шлагбаумом. Отполированные и свежеокрашенные машины не наблюдаем: только бани-бочки, деревянные образцы уличных туалетов да машины с рекламой автошколы на бортах. Опять не туда попали?

— Автохаус — в самом конце площадки, проезжайте, — направил нас мужчина, ответственный за открытие и закрытие того самого шлагбаума.

Паркуемся и идем пешком. Точнее, скользим: вся площадка во льду. Добираемся до двух стройных рядов автомобилей (всего здесь машин 20) с листиками А4 под лобовыми. От руки — маркером или цветными карандашами — на них написаны цены и базовые характеристики.

Начинаем изучать и замечаем, что из небольшого зеленого домика, служащего эдаким автосалоном, к нам выходит серьезный мужчина в годах. Правда, не все надписи на здании актуальны: счет-справки отменили еще год назад.

Что лучше всего продается? «Бульбовозы» до $10 000

На столичных авторынках далеко не все продавцы рады видеть журналистов. Многие резко отказываются общаться, были и случаи, когда у нас из рук вырывали технику. В областных центрах пока что подобных прецедентов не было: менеджеры площадок спокойно реагируют на наше присутствие, рассказывают о ситуации на рынке. Разве что фотографироваться никто желанием не горит.

— Раньше авторынок был на улице Панковой, существовал с 1996 года. Для Витебска он был большой — по 800 машин заезжало каждые выходные. Люди продавали свои автомобили, были и те, кто зарабатывал перепродажей, — рассказал менеджер автокомиссионки на Терешковой. Мужчина, как оказалось, работал на прежнем авторынке с самого открытия.

— Авторынок был от ЖКХ, он находился на территории, принадлежащей троллейбусному парку. В 2010 году тот забрал площадку.

— Есть ностальгия по тому времени?

— Есть ностальгия по 90-м. Сейчас приходят некоторые и начинают учить жизни: где машина крашена, где не крашена. А в 90-е все боялись сказать лишнего, потому что можно было и в пятак получить, — улыбается наш собеседник.

Но мы возвращаемся в нынешнее время. Зимой, признается продавец, дела не очень: в этом месяце уехали с площадки всего два автомобиля. И оба — до $3000. Да и в общей массе покупатели редко интересуются машинами дороже $10 000.

Что в таком ценовом диапазоне есть на площадке? Например, Citroen Saxo 1998 г. в. с 1,4-литровым бензиновым мотором за $2300 по курсу. Или Toyota Rav4 2003 г. в. с 2-литровым двигателем за $5900 в пересчете.

— Сейчас на «бэушку» поднялись цены. Мы ставим ровно то, что говорят нам люди — владельцы машин. Наша комиссия — 300 рублей, которые хозяин должен нам заплатить, если автомобиль купят. А на площадке он находится бесплатно. Владелец хоть завтра может забрать свою машину, — поясняет менеджер.

Есть покупатели, которые едут за конкретной моделью, но хватает и тех, кто на площадке смотрит все подряд, отталкиваясь только от суммы на руках.

— Есть ли модели, на которые смотрите и понимаете — уйдет за пару дней?

— Сейчас нет.

— А предпочтения белорусов в целом изменились? Или, как раньше, ищут дизель и универсал?

— Ничего не поменялось. «Бульбовозы» всегда в цене. Видите, Opel Zafira стоит? Вот был бы дизельным — давно бы забрали.

«Зафиру» 1999 г. в. с 1,8-литровым бензиновым мотором продают, кстати, за 4850 у. е.

Машины дороже $20 000? «В Витебске никак не берут»

Продавец ругается: нынче все машины стали одинаковыми. «Что вот этот Ford Bronco, что Haval», — сетует он. Смотрим цену на двухлетнего «американца» — продается за $24 900 в эквиваленте. Спортивно-эксклюзивные варианты вроде Camaro, Mustang или «Ягуаров», говорит собеседник, тоже на площадку заглядывают.

Есть автомобили за $20 000 и больше: например, Mazda CX-5 2018 г. в. (2,5 л, АКПП) за $24 600 по курсу, Kia Sorento 2020 г. в. (2,2 л, дизель, АКПП) за $37 800 в эквиваленте, Honda Accord 2020 г. в. (1,5 л, бензин) за $19 700 в пересчете. Как берут машины подороже?

— Честно, у нас в Витебске никак не берут. На россиян они рассчитаны. Но после того как у них мобилизацию объявили, пропали гости из РФ.

Появляются в продаже автомобили прямиком из Европы. Но занимаются их доставкой, со слов менеджера, не представители автохауса: машины на общих основаниях выставляет один из местных пригонщиков. Пример — Audi A4 B9 2018 г. в. за $27 900 по курсу. В подтверждение того, что авто из Германии, — европейские номера под лобовым.

— А не боитесь, что такая машина продастся, «развалится», и потом покупатель не к пригонщику, а к вам с претензией придет?

— Нет. Перед оформлением такой машины сперва подборщиков десять приедет — и все о ней будет известно.

— Как к подборщикам относитесь?

— Нормально! Пускай смотрят: нам иногда самим интересно. Есть у нас тут подборщика четыре с головой. Но я считаю, что если ты подборщик — у тебя должно быть какое-нибудь профильное образование, а не просто купил толщиномер, компьютер и пошел.

За более свежими автомобилями нам посоветовали заглянуть на Вороновское кольцо — площадка находится на 88-м километре трассы М8. Туда мы отправились под конец рабочей поездки.

Если верить информации в сети, комплекс «ВитебскАвтоСити» работает здесь с 2012 года. Сейчас это большой мультибрендовый автосалон. Продают Geely, Haval, Jetour, Jac. В общем, все, что мы можем посмотреть и у минских дилеров, поэтому внутрь не заглядывали.

Но «бэушку» все же нашли — прямо на парковке напротив здания. Автомобили с пробегом — это, предполагаем, те, что клиенты автоцентра сдали в трейд-ин. Кратко о ценах: 4-летний Geely Coolray (1,5 л, бензин, «робот», 62 700 км пробега) продают за 62 500 рублей, Renault Sandero Stepway 2019 г. в. (1,6 л, бензин, МКПП) — за 42 000 рублей, Ford Kuga 2013 г. в. (1,6 л, бензин, АКПП) — за 36 000 рублей.