Зеленский встретился с иностранными дипломатами 22.02.2024, 23:06

Президент Украины назвал задачи на 2024 год.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с дипломатами, представителями государств и международных организаций. Они обсудили три основных вопроса, касающихся дальнейшего сотрудничества и помощи Украине.

Об этом в четверг, 22 февраля, сообщил Зеленский в Telegram.

Он отметил, что 2024 год является особенным, потому что именно сейчас нужно сделать все возможное, чтобы завершить войну согласно фундаментальным основам права. По словам президента, сейчас есть несколько конкретных задач, которые он обсудил во время встречи с послами.

Первым является защита людей от российского террора. Президент поблагодарил партнеров, которые предоставляют Украине программы долговременной поддержки — как оборонной, так и финансовой.

Также, по словам президента, Украина предложила Формулу мира, которая способна восстановить полную силу международного права, нарушенного Россией.

«Она способна принести мир — настоящий, честный и понятный каждому народу. Также вернуть домой, в Украину, наших людей — детей и взрослых, которые депортированы в Россию, украинских пленных и украинских политических пленников», — отметил Зеленский.

Третий вопрос — совместная работа Украины с партнерами над тем, чтобы Россия не могла обходить санкции и скорейшая конфискация российских активов.

«Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует настоящую цену агрессии против международного права», — подчеркнул президент.