«А что у Кадырова на ногах?» 23.02.2024, 8:57

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни решил подчеркнуть свое «превосходство» над Медведевым.

Глава Чечни Рамзан Кадыров стал объектом шуток в социальных сетях после того, как был замечен в туфлях на огромной платформе в компании бывшего российского премьера Медведева.

Снимок опубликовал известный российский блогер Рустем Адагамов на своей странице в социальной сети Twitter.

На фото набравший вес Кадыров сидит рядом с Медведевым в обуви с подошвой толщиной около 4 см.

Рост Кадырова составляет 174 сантиметра. Рост Медведева 169 сантиметров - вероятно, Кадыров хотел быть выше его на снимках и протокольных видео, соперничая за высоту и доминантность.

Пользователи Twitter начали иронизировать над выбором обуви Кадырова, сравнивая его с Путиным, который также регулярно маскируют свой низкий рост с помощью обуви на высокой подошве.

«Боже, а что у Кадырова на ногах?» - комментирует фото блогер.