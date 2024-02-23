В Днепре войска РФ попали «Шахедом» по многоэтажке: под завалами есть люди 1 23.02.2024, 9:12

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Шокирующие кадры.

Войска России попали ударным дроном-камикадзе по многоэтажному дому в Днепре, также поражено предприятие. В результате очередного военного преступления россиян пострадали восемь мирных жителей.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак на своем канале в Telegram. Оккупационные войска атаковали «Шахедами» Днепр и область в ночь на пятницу, 23 февраля.

Глава ОВА отметил, что под завалами есть люди, продолжается спасательная операция.

«Есть попадание по многоэтажке в Днепре. Предварительно известно о четырех пострадавших. Под завалами – люди. Поисковая операция продолжается», – говорилось в сообщении.

Утром в пятницу глава ОВА уточнил, что уже известно о восьми травмированных людях в днепровской многоэтажке. Из них семеро – госпитализированы.

В разбитой многоэтажке несколько квартир полностью разрушены. На месте российского удара повреждены также гражданские автомобили. Там продолжили проводить аварийно-спасательные работы.

«Спасатели разбирают завалы. Там до сих пор ищут людей. На месте работают все службы. Делают максимум, чтобы помочь. Проклятые изверги. За все будет расплата!» – отметили в ОВА.

По ее данным, этой ночью защитники неба уничтожили по два «Шахеда» в Синельниковском и Днепровском районах области, один – в Новомосковском.

Кроме многоэтажки в Днепре, враг попал по предприятию. Из восьми пострадавших из-за атаки два человека оставались в медучреждении.

«Они в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно. В разбитом доме удлиняют поиски людей, которые могут быть под завалами», – указали в ведомстве.