Что происходит с украинскими детьми, похищенными Лукашенко 1 23.02.2024, 9:16

1,108

Расследование.

Украинских детей с временно оккупированных территорий возят на «отдых» в белорусские лагеря. Детали известны из совместного расследования проекта «Схемы» и белорусской службы «Радио Свобода», опубликованного 22 февраля.

К вывозу маленьких украинцев в Беларусь причастны две организации — благотворительный фонд белорусского паралимпийца Алексея Талая и белорусское общество Красного Креста. Руководитель второй организации Дмитрий Шевцов ездил на временно оккупированные территории Украины и открыто поддерживает российскую агрессию.

«В декабре Международная федерация обществ Красного Креста приостановила и финансирование, и членство белорусского Красного Креста. Однако организация продолжает работать под руководством Шевцова, так же, как и Фонд Талая, в отношении которого ввела санкции только Украина», — отмечают расследователи.

Предложения о таких поездках детей поступают через учителей или оккупационные органы власти. Отец девочки из Мариуполя, которая участвовала в этих программах, узнавал о возможности поехать в тот или иной город из классного чата. Школа информировала, какие документы нужны, и составляла списки желающих.

Среди «развлечений» для детей — экскурсии к «главным символам просоветской пропаганды» и встречи с белорусскими силовиками. В частности, в лагере «Колос» в Брестской области предлагали детям посмотреть на дубинки и амуницию белорусской милиции.

Также маленьких украинцев «поддерживают» песнями российской эстрады на военную тематику и тематическим маскарадом. Детям предлагают переодеваться в советских ветеранов, пионеров и раненых в голову белорусских пограничников.

В августе 2022 года украинских детей вывозили в лагерь «Березка» в Гродненской области. По данным СМИ, за организацию «отдыха» отвечала уже упомянутая организация Красного Креста и ЮНИСЕФ в Беларуси.

«Это происходило в рамках программы «Гуманитарная помощь детям-беженцам из Украины в летний период: организация оздоровления и подготовка к учебному году». То есть ЮНИСЕФ — благотворительная миссия, образованная ООН — международной организацией по безопасности со штаб-квартирой в Нью-Йорке — так же имела отношение к размещению украинских детей в белорусских лагерях», — подчеркивают журналисты.

Еще один лагерь, к работе которого причастен ЮНИСЕФ, называется «Липки» и находится в Витебской области. Там якобы психосоциально поддерживали детей в августе 2022 года. В программе «отдыха» была экскурсия на белорусский военный полигон, которую провели даже дважды.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заверил, что ЮНИСЕФ уже отказался от участия в подобных проектах и не финансирует их.

Среди детей, которых вывозят в белорусские лагеря, есть дети-сироты. Этого даже не скрывают местные телеканалы. В частности, в лагере «Колос» в ноябре 2023 года побывал Александр Маринин.

В интервью белорусскому СМИ он рассказывал, что его родители умерли. Сам мальчик родом из Мариуполя. Тетя его матери Виктории проживает в Греции и не знает, жива ли женщина, но ее гражданский муж подтвердил факт смерти. Судьба самого мальчика после посещения лагеря также непонятна.

Расследователи предупреждают, что вывоз детей в Беларусь продолжится. Талай уже анонсировал расширение деятельности своего фонда. Теперь мужчина обещает возить в лагеря детей из временно оккупированной части Херсонской области.