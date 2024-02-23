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Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в Беларуси

  • 23.02.2024, 9:27
  • 3,020
Стало известно, какие автомобили чаще всего угоняют в Беларуси

Интересные факты.

В 2023 году в Беларуси были угнаны 569 автомобилей, из которых 563 (98,9%) были найдены. Об этом пишет «Экономическая газета», ссылаясь на данные ГУУ КМ МВД Беларуси.

По сравнению с 2022 годом, количество угонов сократилось на 17,4%. Территориально больше всего преступлений, связанных с хищением транспортных средств, произошло в Минской (143) и Гомельской (92) областях, а вот в Минске количество угонов заметно снизилось. Наименьшее количество угонов отмечено в Гродненской области — 52 факта.

Что касается марок автомобилей, чаще всего преступления совершались в отношении таких «народных» марок, как Volkswagen и ВАЗ — на них приходятся 14 и 12,7% случаев соответственно. На последующих местах в топ-5 расположились Audi (7,5%), Renault (6,2%), Ford (4,7%).

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