Белоруска смогла вернуться в Польшу после потери гуманитарного ВНЖ 23.02.2024, 9:41

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И рассказала, как ей это удалось.

Белоруска Виктория, которая не могла вернуться из Индии в Польшу, где сейчас живет, из-за того, что ее ВНЖ пропал при проверке документов в аэропорту, добралась до дома. Об этом девушка сообщила в Instagram и рассказала подробности этой истории.

«В аэропорту Индии после пограничного контроля у меня пропала карта побыту, т.к. я случайно ее дала пограничникам. Меня не посадили на самолет в Польшу, поэтому мы полетели в Израиль, где безвиз и живет семья моего парня», — сообщила она и посоветовала не давать в руки ВНЖ никому, даже людям в форме, если потом не сможете доказать, что предоставляли документ.

Она пояснила, что если бы не было возможности полететь в Израиль, и в Индии можно было спокойно остаться, то, конечно, проще было бы сделать так и обратиться в полицию по поводу утери ВНЖ, а в польском посольстве просить визу на въезд.

«Но это не та ситуация и не та страна, чтобы остаться для решения вопроса. Поэтому спустя 36 часов дороги мы оказались в Израиле. В тот же момент я пожалела, что не было с собой децизии (решения, принятое польским воеводой по запросу иностранца на предоставление вида на жительство. — Прим. ред.), т.к. было бы проще податься на визу», — считает девушка.

В связи с этим она посоветовала возить с собой копию децизии или его фотофграфию документа в телефоне.

В Израиле она написала в посольство Польши в Тель-Авиве, рассказала о своей ситуации и попросила помочь со въездом.

«Они не реагировали, т.к. по правилам у них не предусмотрен прием документов на визу от лиц без местного гражданства или ВНЖ Израиля», — отметила она.

В итоге ей помогла польская фирма по легализации.

«Мне помогли подать документы на визу и получить нужную справку от ужонда. Ребята из этой фирмы легализации четко знали, с чего начать и что предпринять. Поэтому все прошло в этом плане четко», — написала белоруска.

По ее словам, визу ждать пришлось всего четыре дня вместо 15.

Напомним, что в конце января этого года в аэропорту Дели при проверке документов сотрудники потеряли польский гуманитарный ВНЖ белоруски. Это случилось, когда пассажиры проходили контроль с распечатанными билетами (в этом аэропорту, по рассказу девушки, электронные не принимают).

На одном из этапов проверки сотрудники не поставили необходимый штамп. В связи с этим у нее забрали документы до выяснения обстоятельств, а когда их вернули, то Викторию и ее спутника — без очереди и в суете провели через проверку багажа. ВНЖ девушки хранился в обложке паспорта и, по ее словам, никогда не выпадал. В спешке белоруска не проверила, на месте ли ВНЖ. Лишь в зоне ожидания Виктория обнаружила пропажу.