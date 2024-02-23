В Медведева залили чернила 4 Телеграм-канал «СерпомПо»

23.02.2024, 9:44

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«Ястреб» вышел жалким.

«Кто хотел во мне видеть либерального политика (а это определенные круги на Западе и в нашей стране какие-то круги или люди), они видели. На самом деле я каким был, таким и остался.. конечно, в нынешней ситуации оценки изменились… потому что мы считаем, что с нами… обошлись несправедливо, и поэтому появились более жесткие оценки».

Так Медведев в интервью провластным СМИ оправдывался, что никаким либералом никогда не был

Не был, верим. Как и сейчас, несмотря на свои похабно-ругательные посты в «телеге» вовсе не ястреб. Пусть и грозится дойти до Киева и вернуть Одессу.

Медведев – чернильница. Каких чернил в него залили, теми и пишет. Оттого «свобода лучше чем не свобода» легко сменилась на призыв «изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь… на перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря» ждунов украинских танков на т.н. «новых территориях».

Как охарактеризовал его экс-посол США в РФ Майкл Макфол, «жалкий». Недавно это и вполне ватный Сатановский повторил.

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