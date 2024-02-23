Посол США в ООН: Мы ищем альтернативные пути экспорта украинского зерна

Посол США в ООН: Мы ищем альтернативные пути экспорта украинского зерна1
- 23.02.2024, 11:23
Это скоро принесет результат.
Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос «Польского Радио» об аграрном кризисе на польско-украинской границе, сообщила:
«Украинское зерно должно попасть на международный рынок. Я понимаю напряженность, которая возникла на границе. Но я знаю, что ООН рассматривает другие направления для экспорта украинского зерна. Надеюсь, это скоро принесет результат».
О необходимости решения проблемы, связанной с притоком зерна из Украины, заявляют официальные лица как в Варшаве, так и в Киеве.