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Посол США в ООН: Мы ищем альтернативные пути экспорта украинского зерна

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  • 23.02.2024, 11:23
Посол США в ООН: Мы ищем альтернативные пути экспорта украинского зерна

Это скоро принесет результат.

Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, отвечая на вопрос «Польского Радио» об аграрном кризисе на польско-украинской границе, сообщила:

«Украинское зерно должно попасть на международный рынок. Я понимаю напряженность, которая возникла на границе. Но я знаю, что ООН рассматривает другие направления для экспорта украинского зерна. Надеюсь, это скоро принесет результат».

О необходимости решения проблемы, связанной с притоком зерна из Украины, заявляют официальные лица как в Варшаве, так и в Киеве.

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