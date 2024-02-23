Игорь Кизим: Лукашенко ждет ордер на арест 23.02.2024, 11:22

Игорь Кизим

Белорусский диктатор ответит за совершенные преступления.

В Украине понимают, что нельзя ставить знак равенства между режимом Александра Лукашенко, который поддерживает российскую агрессию, и белорусским народом, который в целом занимает антивоенную позицию, заявил в интервью «Позірку» посол по особым поручениям МИД Украины по Беларуси Игорь Кизим.

Разговор состоялся в преддверии второй годовщины начала полномасштабной российской агрессии, которую поддержали власти в Минске. Посол совершал поездку в соседние с Беларусью страны, где встречался с лидерами демократических сил и европейскими политиками, работающими на белорусском направлении.

«Беларусь сегодня не может рассматриваться как нейтральная площадка для переговоров»

— Господин посол, вы шесть лет проработали главой дипломатической миссии Украины в Беларуси. Теперь у вас новые обязанности и функции. Какие первые шаги в новом качестве вы уже предприняли, что собираетесь сделать в ближайшее время?

— Главное сейчас — провести переговоры с зарубежными коллегами, которые давно уже занимаются темой Беларуси. Необходимо обменяться мнениями по вопросу отношения как к официальному Минску, так и к демократическим силам, многие представители которых после событий 2020 года оказались за границей.

Основная концентрация белорусов сейчас в Варшаве и Вильнюсе. И моя задача во время краткосрочного пребывания в этих городах — познакомиться и с людьми, которые уехали из Беларуси, и с европейскими политиками, занимающимися белорусской проблематикой.

В частности, очень продуктивными были мои встречи в столице Польши.

— На каком уровне сейчас официальная связь по линии Киев — Минск?

— Дипломатические отношения между нашими странами не разорваны. Несмотря на мой отзыв в Киев, в Минске продолжает работать посольство Украины. Вопросы, которые оно решает, регулируются Венской конвенцией. В основном это консульские вопросы, а также защита наших граждан.

Это — официальный канал для коммуникаций. Повторюсь, формально дипломатические отношения между странами существуют.

К сожалению, после вторжения российских войск в Украину с территории Беларуси 24 февраля 2022 года связи не такие активные, как прежде, но моя позиция: лучше иметь такие взаимоотношения, чем не иметь никаких.

— Может ли сегодня Беларусь рассматриваться в качестве нейтральной территории, на которой могут проходить переговоры или обмен военнопленными?

— По моему мнению, нет. Став соучастником российской агрессии против Украины, Беларусь утратила позиции как переговорная площадка. О ее нейтральности говорить не приходится.

Очевидно, что сегодня белорусский военно-промышленный комплекс плотно интегрирован в ВПК РФ, а это означает, что Беларусь поставляет агрессору вооружение, которое потом убивает украинских граждан.

«Ордер на арест может ждать и Лукашенко»

— Официально Минск заявляет, что с начала войны более 150 тыс. граждан Украины прибыло в Беларусь, а Лукашенко постоянно твердит, что спасает ваших соотечественников, которые якобы «по трое суток, по неделе вообще ничего не ели». Как прокомментируете такие заявления?

— Госпогранкомитет Беларуси занимается нечестной подачей цифр и чистой воды манипуляцией. Стоит говорить об обычных поездках граждан Украины в Беларусь.

Самое интересное, что вы нигде не найдете в открытых источниках данных о количестве украинцев, выехавших из вашей страны. Честным и порядочным со стороны ГПК было бы давать эту статистику.

На самом деле речь идет не о транзитных беженцах или людях, которые въехали в Беларусь, чтобы попросить убежище. Это, как и раньше, простые поездки украинских граждан.

Я вам больше скажу: в лучшие времена, когда между нашими странами были хорошие отношения — до войны, а тем более до ковида, двусторонние обмены (поездки украинцев в Беларусь и белорусов в Украину) достигали 3 млн.

Кстати, в начале войны граждан Украины из Беларуси выезжало на родину больше, чем въезжало в Беларусь. Это было связано в том числе с тем, что многие украинцы возвращались из РФ именно через Беларусь, чтобы не идти через фронт, через территорию боевых действий.

Безусловно, есть и украинцы, которые попросили убежище в Беларуси, но не думаю, что их очень много. Подчеркну: большинство украинских граждан, въехавших в вашу страну после начала войны, ее уже покинули.

— Отдельно стоит затронуть тему украинских детей, которых привозили в Беларусь на «оздоровление», или, как говорит Лукашенко, «за тишиной».

— Тема действительно имеет место. Соответствующие материалы Народное антикризисное управление передало компетентным украинским органам. Они сейчас изучаются. Если говорить с точки зрения морали — это подло, потому что детей они перевоспитывают в пророссийском, антиукраинском контексте. В то же время я не слышал о фактах усыновления украинских детей в Беларуси.

Нам известны структуры, которые этим занимаются, в том числе фонд Талая. Думаю, наши компетентные органы изучат всю представленную НАУ информацию по этому вопросу и предпримут соответствующие шаги.

Сегодня беспокоит то, что Россия насильственно оставляет на своей территории украинских детей, там их адаптирует через усыновление. Это — преступление, за которое Международный уголовный суд в Гааге выписал ордер на арест Владимира Путина. Я думаю, что если белорусский режим продолжит деятельность в этом направлении, то подобная участь может ждать и Лукашенко.

«Есть завышенные ожидания у части белорусской оппозиции после моего назначения»

— Бытует мнение, что Киев дистанцируется от белорусских демократических сил, чтобы «не дразнить гусей». Так ли это?

— Я считаю, что это некорректный подход, поскольку в цепочке приоритетов нашего государства сегодня на первом месте отражение агрессии России. Поэтому все силы, в том числе и дипломатии, и правительства, и президента, концентрируются вокруг главной задачи — поражения России и обеспечения обороноспособности нашей страны.

А по поводу контактов с демократическими силами… Они были на разных уровнях — как публичные, так и непубличные. Поэтому вряд ли можно в этом Киев обвинять. А тем более говорить, что мы кого-то боимся.

Надо понимать, что в любых дипломатических отношениях есть баланс, которого страны придерживаются. Доказательством того, что озвученное вами мнение ошибочно, служит мое назначение.

Однако я чувствую, что есть какие-то завышенные ожидания у части белорусской оппозиции после моего назначения. Мы сейчас будем спокойно обсуждать все вопросы, которые могут быть интересны и Украине, и демократическим силам Беларуси опять же в контексте главной нашей задачи — поражения режима Путина.

Для нас очень важно, что белорусские демсилы не поддерживают войну.

«Нужно говорить больше о роли белорусов в противостоянии российской агрессии»

— Однако факт остается фактом: отношение к Беларуси и белорусам после 24 февраля 2022-го в Украине существенно ухудшилось.

— Надо признать, что такое отношение сформировалось сразу после начала войны, когда российские войска заходили с вашей на нашу территорию, когда Украину обстреливали ракетами из Беларуси.

Вместе с тем мы понимаем, что есть режим Лукашенко, который поддерживает Россию в ее агрессии против Украины, а есть белорусский народ, который в целом занимает антивоенную позицию.

Я считаю, что нужно говорить больше о роли белорусов в противостоянии российской агрессии, помощи Украине.

Если взять известный полк Калиновского, то его бойцы достойно, мужественно воюют в составе Вооруженных сил Украины.

— Каким вы видите будущее двусторонних отношений?

— Думаю, со временем мы поймем друг друга. У нас с белорусским народом гораздо больше общего, чем с российским, который зомбирован и поддерживает войну. Мы сможем выстроить новые отношения.