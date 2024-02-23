Путин заставил детей пять часов стоять на морозе в ожидании его визита 13 23.02.2024, 12:47

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Пропагандисты Кремля прокололись с постановочным видео.

Глава Кремля Владимир Путин во время своего визита в Чувашию заставил местных жителей несколько часов ждать его на морозе.

При этом в массовке, собранной для картинки на федеральных каналах, были и малолетние дети, о чем свидетельствует обнародованное в соцсетях видео.

По замыслу российской пропаганды, кортеж Путина должен был сделать якобы «незапланированную» остановку, чтобы «царь» смог пообщаться со своими «холопами», однако тот, как обычно, опоздал.

«Несмотря на мороз, президент решил выйти к людям», — восхитился диктатором один из его пропагандистов.

Однако уже вскоре оказалось, что «подвиг» Путина меркнет на фоне того, что толпа с детьми ждала его на этом морозе около пяти часов.

«Пять часов. Даже дети ждали», — отметила одна из россиянок.

В то же время у некоторых пользователей соцсетей возникли сомнения по поводу того, что настолько помешанный на своей безопасности человек как он, действительно бы осмелился выйти к случайным людям.