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Белорусских зубров отправляют в Россию

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  • 23.02.2024, 12:50
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Белорусских зубров отправляют в Россию

На этот раз заявка поступила из Костромы. 

В национальный парк Беловежская Пуща поступил запрос из России еще на девять зубров. Об этом сообщает OL.

Заявка поступила из Костромы. Первая партия этих животных была отправлена в данный регион в 2023 году. Кроме того, 18 зубров доставлены в Башкортостан. Как сообщалось, за каждого из них в среднем заплатили по $8−9 тыс. Еще два зубра отправлены в Пекин.

Для доставки зубров в российские регионы используют автомобильный транспорт, в то время как в Китай зубры едут на самолете.

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