«Продать нельзя, сдать жалко» 2 23.02.2024, 12:58

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Айтишники поделились болью о «зависших» квартирах.

Уже почти полгода как белорусы могут проводить сделки с имуществом только при личном обращении или на основании доверенности, оформленной на территории Беларуси. Издание devby.io поговорило с айтишниками-релокантами, у которых «зависли» квартиры — ни продать, ни вернуться и жить в них.

«Уезжали с мыслью, что будем кататься туда-сюда, но на работу пришли донат-списки»

• 2-комнатная квартира, 60 кв. м.

• Рыночная стоимость: около 100−120 тысяч долларов.

• Расходы: взнос по оплате кредита — 1650 рублей (кредит в белорусских рублях на 15 лет, ⅓ часть уже выплатили), коммуналка + другие расходы — около 150 рублей.

— У нас двухкомнатная квартира в одном из ЖК Минска: купили в кредит, сделали под себя ремонт — вложили всю душу и много денег.

В итоге успели пожить в ней около года, а потом приняли решение переехать в Польшу, так как на работе поставили условие: либо релокация, либо бенч — что равно сокращение в будущем.

Мы уезжали с мыслью, что будем кататься туда-сюда, поэтому даже не подумали сделать доверенности. А через пару месяцев на работу в белорусский офис пришли донат-списки, в которые угодил и я. С тех пор в Беларусь мы не ездили.

Коллеги из списка сходили на беседы — и у них вроде все окей. Но когда читаешь новости, что при возвращении в Беларусь задерживают и сажают за донаты, — ехать уже не хочешь.

Вот и висит квартира балластом: приходится оплачивать коммуналку и платить за кредит — а это около 1800 рублей в месяц. Если бы была возможность переоформить ее, это бы многое упростило. Скорее всего, мы бы ее продали — и все на этом.

В целом иногда там могут жить наши родные, когда приезжают в Минск. Сдавать квартиру мы никогда не хотели — сложно пустить кого-то чужого в свое гнездо. Плюс мы думали, что сможем вернуться, надеялись, что ситуация изменится.

«Деньгами от сдачи гасим часть ипотеки — не полностью все, но большую часть»

• 4-комнатная, 80 кв. м.

• Рыночная стоимость: около 110 тысяч долларов, с ремонтом было потрачено 130−135 тысяч долларов.

• Платеж по ипотеке: 1950 рублей в месяц. Кредит в белорусских рублях под 11,5%. Из 180 тысяч кредита осталось выплатить порядка 140.

• Квартиранты снимают за 1500 рублей + оплачивают коммуналку.

— Хотелось бы продать недвижимость в Беларуси, но, увы, это невозможно сделать, не посещая страну.

Скоро будет два года, как мы уехали. Доверенность не оформляли, так как собирались быстро. Плюс первый год жизни в эмиграции даже думать не хотели, что придется продавать жилье, на которое мы работали последние семь лет.

Мы купили квартиру в августе 2020 года — у нас три комнаты и гостиная с кухней (считайте, еврочетырешка). Сделали ремонт, хоть и недорогой, но для себя. Прожили в ней год… Теперь там живут другие люди. Мама смогла оформить в ЖЭС договор даже без доверенности — уж и не знаю, как ей удалось это. Деньгами от сдачи квартиры мы гасим часть ипотеки — не полностью все, к сожалению, но большую часть.

Спустя время мы созрели до того, чтобы продать квартиру, потому что деньги нужнее. Оформили доверенность за границей, но тут вышел указ, что они не принимаются.

«У тэорыi вярнуцца магу, але ж некалькі сяброў сядзяць»

• Трацiна кватэры. Сама кватэра каштуе каля 45−60 тысяч даляраў.

— У мяне ў Беларусi «завісла» кватэра, дакладней яе частка — гэта спадчына ад памерлага бацькі.

Кватэра падзелена памiж дзецьмі ад першага і другога шлюбу. Я думаў: цi выкупiць яе цалкам, цi прадаць разам з астатнiмi ўладальнiкамi — а грошы падзялiць. Але ж апынулася так, што зараз прыходзiцца штомесяц плацiць камуналку недзе рублёў па 30−40 на месяц, пакуль там жывуць іншыя людзі.

Я ў Літве. Калi з’язджаў увосенi 2023-га, не паспеў зрабіць аніякіх дакументаў. А зараз вярнуцца не магу (у тэорыi гэта магчыма, але ж некалькі сяброў сядзяць — таму гэта не зусім бяспечна) і прадаць кватэру, атрымоўваецца, таксама не магу.

I нават кватарантаў у сваю частку пусцiць не магу, бо трэба падпiсаць дамову ў ЖЭС, а без дамовы — вiтанкi ад падатковай.

Не скажу, што астатнія ўладальнікі кватэры сталiся закладнiкамi сiтуацыi — яны не вельмi жадалi яе прадаваць, бо жылi там. Iм, наадварот, добра: я там не жыву, але ж камуналку аплачваю, бо мне дадатковай увагі з боку дзяржавы не трэба.