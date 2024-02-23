«Руководство сразу дало понять, что они открыты к различным предложениям и инициативам» 23.02.2024, 13:53

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Как белорусский «Наполеон» покорил польский Белосток.

Еще три года назад сложно было представить, что в центре польского Белостока можно будет отведать Раф с кусочком торта «Наполеон». Рецепт этого сладкого блюда с собой в эмиграцию привезла из Гродно кондитер Наталья (имя изменено). Первыми в Белостоке слоеный торт на продажу стали делать в кофейне Duży pokój, куда в 2021 году устроилась белоруска. За три года «Наполеон» стал самым популярным заказом в этом заведении. В чем залог успеха и как поляки полюбили белорусское лакомство, Наталья рассказала MOST.

«Рады видеть вас в наших рядах»

В Беларуси Наталья училась на курсах кондитера и работала в туристической сфере.

— Мне хотелось что-то поменять в своей жизни. В 2021 году я решилась на переезд. Приехала в Польшу и стала искать работу. Рассматривала вакансии разных мест — от гостиниц до ресторанов. Тогда еще было время карантина из-за ковида, поэтому большинство заведений были закрыты или работали на вынос. Много куда отправляла резюме, и за две недели мне удалось найти место, где я работаю до сих пор. А это уже почти три года.

Белоруску пригласили на собеседование в новую кофейню, которую собирались открыть весной 2021 года в центре Белостока. Заведение получило название Duży pokój и вскоре стало популярным среди жителей города. Наталью взяли туда работать кондитером.

— Опыта как такового у меня не было, делала только дома торты для своих. А у каждого шефа свои десерты и свои предпочтения. Но мы быстро нашли общий язык с главным кондитером. Я прошла испытательный срок, меня взяли работать в совсем новое заведение. Сказали: «Мы будем рады видеть вас в наших рядах».

Наполеон обошел медовик

На новой работе Наталье дали возможность экспериментировать с десертами. Она попробовала внедрить несколько новинок по привезенным из Беларуси рецептам, но выстрелил из них только «Наполеон».

— Первое время на новой работе нужно было привыкнуть друг к друг. И мне понравилось, что не было такой разнарядки, что нужно делать все строго по плану и графику. Руководство сразу дало понять, что они открыты к различным предложениям и инициативам. Делаешь блюдо, если всем нравится, можно выставлять его на продажу. Сначала я предложила внедрить торт «Медовик». Он понравился коллегам и даже продавался первое время. Но не вызвал такого вау-эффекта, как в последующем «Наполеон».

«Наполеон» сразу получил признание коллег Натальи и клиентов кофейни.

— Он зашел с первых дней. Этот торт полюбили в Белостоке. Он делается вручную и из натуральных продуктов. Никакого маргарина. Поначалу делали его только в выходные, когда в кофейне был самый большой поток клиентов. Но после поняли, что этот торт вызывает ажиотаж, и стали выставлять его и в будние дни. Уже прошло три года, и «Наполеон» у нас в лидерах по продажам. Люди очень расстраиваются, если его нет. А это наш самый популярный заказ, торт разбирают очень быстро. Есть постоянные клиенты, которые приходят исключительно за этим лакомством.

Наталья рассказывает, что первое время, когда поляки видели куски «Наполеона», думали, что это польский торт «Мартинек». И на кассе просили кусочек «Мартинка». Приходилось объяснять, что это новинка — слоеный торт «Наполеон». Бывали случаи, когда клиенты просили наполеонку — распространенное в Польше пирожное. Но от похожего по названию торта оно кардинально отличается тестом.

Искали халву для рафа

Кроме «Наполеона», Наталье удалось внедрить в меню кофейни Duży pokój кофе Раф, который пользуется популярностью в Гродно. Этот напиток делается на сливках с добавлением халвы. Он по праву занял почетное место среди других горячих напитков в польском заведении.

— Раф полюбили, но пришлось поэкспериментировать. Вместе с другими сотрудниками из Беларуси мы стали думать про новинки. Я вспомнила, что все в Гродно любят Раф, и предложила попробовать сделать его в Белостоке. Начали искать рецептуру халвичного Рафа, а в Польше с халвой немного сложно. Она тут арахисовая, а для Рафа нужна подсолнечная. С арахисовой не зашло, я расстроилась и стала думать, где найти подсолнечную халву. В одной из белорусских групп в Facebook увидела объявление, что белорусы как раз продавали оптом халву, которую привезли из Литвы. Вкус — как у бобруйской. Попробовали с новой халвой — и получилось.

Вижу эффект своей работы

Раф стал своеобразной фишкой заведения. Поляки полюбили этот напиток, а многочисленным клиентам из Беларуси он напоминал вкус Гродно и Минска.

— Понятно, что в Польше мы со временем забываем родные вкусы. Но всем эмигрантам первое время хочется чего-то своего. Раф и «Наполеон» стали такими напоминаниями о Беларуси. И приятно, что эта частичка нашего дома полюбилась полякам. Особенно чувствуешь это, когда выносишь кусок торта, а тебя встречают клиенты с горящими глазами. Это того стоит.