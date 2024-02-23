Белорус поставил запятую не в том месте и теперь должен заплатить 6 миллионов рублей 1 23.02.2024, 14:21

А еще на него завели «уголовку».

В Солигорском районе завели уголовное дело на директора и учредителя торговой организации, сообщает прокуратура Минской области. Ему выставили к доплате сумму более чем в 6,58 млн рублей.

Руководителя торговой организации обвиняют в том, что он недоплатил налоги в 2020 году. Одна из претензий — мужчина якобы указал в документах заниженную стоимость капитального строения, которое его компания продала физлицу. «А именно: уменьшил его стоимость путем переноса запятой, отделяющей дробные части числа, на одно значение влево, то есть с фактической стоимости в 9 817 172,56 рубля на фиктивную в размере 981 717,25 рубля», — сообщает прокуратура по Минской области.

Еще одна претензия — уклонение от уплаты НДС от розничных продаж. Недоплаченные сборы оценили на уровне 42 млн рублей. А в целом ущерб госбюджету — на сумму, которая превышает 6,58 млн рублей.

Бизнесмен уже возместил ущерб на более чем 3,5 млн рублей. «В целях взыскания суммы недоплаченных налогов прокуратура Минской области предъявила к обвиняемому иск на 3 млн рублей», — уточняет прокуратура. Предприниматель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.