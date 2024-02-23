Что делать, если смартфон медленно заряжается: пять полезных советов 1 23.02.2024, 14:32

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Эксперты дали действенные рекомендации по ускорению зарядки смартфона.

Эксперты дали действенные рекомендации по ускорению зарядки смартфона. Эти советы станут незаменимы в случае, когда нужно быстро куда-нибудь собраться, а телефон почти разряжен.

Об этом сообщает «Апостроф».

Как быстро зарядить телефон или гаджет

Выключить и перевести в режим полета

По словам экспертов, смартфон заряжается быстрее, если его выключить. Так он не будет тратить заряд аккумулятора на лишние программы, обычно работающие в фоновом режиме, поэтому может зарядиться оперативнее.

Применение специальных кабелей с функцией быстрой зарядки

Качество зарядки зависит от качества кабелей, поэтому, чтобы ускорить процесс, нужно обратить внимание на приборы с Quick Charge. Такие кабели работают за счет большого напряжения и силы тока. Учитывая это, аккумулятор до определенной отметки заполнится быстрее. Подходит как раз для оперативных случаев.

Хранение оптимальной температуры для смартфона

Аккумулятор будет разряжаться быстрее, если на него будут влиять внешние факторы. К примеру, если в комнате жарко, то надо снять наружный чехол. Также не следует оставлять устройство на открытом солнце или в холодных местах. Поддерживайте оптимальную температуру.

Выключение всех процессов синхронизации

Если подключить смартфон к розетке или пауэрбанку нет возможности, а есть только ноутбук, то и здесь можно ускориться. Для такого подключения кабеля нужно выбрать режим «Только зарядка». Он полностью отключит другие рабочие процессы и нивелирует излишние затраты энергии.

Применение правильной зарядки

Не рекомендуется использовать беспроводную зарядку. Хотя так удобнее, но потребуется гораздо больше времени, чем при зарядке от кабеля. Поэтому лучше отдать предпочтение розетке.