Полковник ВСУ назвал момент, когда Путина, не задумываясь, убьют свои 3 23.02.2024, 15:42

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Петр Черник

Почему?

Как только Украина победит россиян, сразу же этим подпишет смертный приговор Путину, потому что слабого правителя терпеть в РФ не будут и сразу его устранят, заявил «24 Каналу» полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Петр Черник.

По мнению военного эксперта, от исхода войны в Украине зависит жизнь президента РФ, он это прекрасно понимает. Именно поэтому глава Кремля будет действительно воевать до последнего русского, чтобы сохранить себе жизнь.

Ведущий «24 Канала» спросил, какова вероятность того, что после выборов в президенты в РФ объявят мобилизацию под лозунгом «Вставай, страна огромная».

В ответ на это военный эксперт сказал следующее: «Высокие. Я не скажу в процентах, но они очень высокие. Почему? У Путина очень сложное положение. Мы прекрасно понимаем, что если он проигрывает эту войну, то ему конец: его убьют свои. Они его убьют, не задумываясь, так как у них история вся такая. «Башни Кремля», которые придут к выводу, что «вожак» уже не тот и не может выполнять стратегические имперские функции, его сразу уберут. Стоит вспомнить дуэль между Берией и Сталиным, где никто не видел Хрущева, но он моментально переиграл всех. У них вся такая история, у них все так построено. Если так, то Путин пойдет практически на все, чтобы за любую цену в первую очередь среди своих собственных хищников доказать, что он дееспособный», - пролил свет на мотивацию Путина вести войну Петр Черник.