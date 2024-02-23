Морпехи ВСУ подняли флаг Украины в Крынках 23.02.2024, 15:59

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«Поздравили» Шойгу и Теплинского с 23 февраля.

Украинские военнослужащие подняли государственный флаг Украины на водонапорной башне в Крынках на левом берегу в Херсонской области. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщили в DeepState.

Аналитики отмечают, что флаг установили бойцы 35-й отдельной морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

Украинский флаг защитники установили как раз, когда в России празднуют так называемый «День защитника Отечества». Поэтому, коллектив бригады «поздравил» российского генерала Михаила Теплинского с «23 февраля».

«В славных традициях, как когда-то под Нарвой и Псковом, русский солдат любое свое поражение перерисует в победу», — написали в DeepState.

Кроме того, в бригаде обнародовали видео с установлением украинского флага на водонапорной башне в Крынках, а в конце записи добавили неудачную попытку россиян вывесить свой триколор.

Заявления Шойгу о захвате Крынок

21 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом РФ Путиным и сообщил, что Крынки на левом берегу Херсонщины были зачищены от ВСУ. Никаких доказательств с его стороны предоставлено не было. В Силах обороны Юга заявления Шойгу опровергли.

По данным украинского командования, штурмовые действия противника на левом берегу Днепра в Херсонской области не имеют никакого успеха, в связи с чем россияне прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.