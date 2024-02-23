Названы шесть суперпродуктов для сильного и здорового сердца 4 23.02.2024, 17:29

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Каждый имеет свое преимущество.

Чтобы предотвратить болезни сердца и их осложнения, особое внимание необходимо уделять здоровому питанию. Эксперты рекомендуют есть больше свежих фруктов, овощей и меньше обработанных продуктов, пишет deseret.com.

Суперпродукты для здоровья сердца - список

Ягоды. Согласно исследованиям, ягоды богаты антиоксидантными полифенолами, которые помогают снизить риск сердечных заболеваний и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Авокадо. По данным Heart Foundation, здоровые жиры, подобные тем, которые содержатся в авокадо, необходимы для здоровья сердца. Как отметила дипломированный диетолог Кристин Розенблюм, авокадо также богат клетчаткой, калием и магнием, необходимыми для здоровья сердца.

Темный шоколад. По данным Кливлендской клиники, темный шоколад богат флаванолами, типом флавоноидов, который полезен для сердца, помогает в восстановлении клеток и может помочь снизить кровяное давление.

Грецкие орехи. Исследование, проведенное в 2019 году, показало, что регулярное употребление орехов, особенно грецких, связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от них.

Помидоры. Обзор 25 исследований показывает, что диета с помидорами может снизить риск сердечных заболеваний. Частое употребление помидоров также полезно для уровня холестерина.

Жирная рыба. По данным клиники Майо, жирная рыба (лосось, скумбрия, сардина и озерная форель) богата жирными кислотами омега-3, которые помогают снизить кровяное давление и уменьшить количество жиров в кровотоке.