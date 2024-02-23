Польские перевозчики хотят заблокировать единственный путь доставки грузов из Беларуси в Польшу 23.02.2024, 17:41

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Для белорусских транспортных компаний это может означать убытки в сотни миллионов евро.

Польские перевозчики и фермеры подали в администрацию гмины Тересполь заявку на проведение акции протеста на автодороге номер 68 в районе Корощина, стало известно MOST. Это фактически единственная магистраль, по которой на данный момент идут грузовые перевозки между Беларусью и Польшей. В течение месяца участники акции планируют пропускать по ключевой трассе по одному грузовику в час. Для белорусских транспортных компаний это может означать убытки в сотни миллионов евро. Они уже готовят петицию в адрес польских властей с требованием не допустить блокировки дороги.

Сейчас на польско-белорусской границе действует всего один пункт пропуска для грузового транспорта — «Кукурыки — Козловичи». От него автомобили идут по 68-й трассе. Протестующие намерены перекрыть ее перед въездом в автомобильный терминал. Таким образом, построить маршрут в объезд будет практически невозможно, считают перевозчики: рядом проходящие дороги ограничены для проезда автотранспорта общим весом свыше 20 тонн.

В заявке, направленной организаторами акции в «ужонд» (администрацию) Тересполя, указывается, что они намерены вывести на дорогу десять седельных тягачей и десять единиц сельскохозяйственной техники. Ожидаемая численность участников заявлена весьма обтекаемо — от десяти человек до двух тысяч. Протест должен начаться в 8 утра 26 февраля и продлиться до 31 марта включительно.

В Польше согласование акций имеет уведомительный принцип, но они не должны нарушать законодательство, в том числе запрещена полная блокировка дорог. Этот момент организаторы акции постарались обойти: в заявке указано, что участники будут пропускать грузовики по расписанию, с частотой одна машина в час в каждую сторону. Ограничения не будут распространяться на транспорт, который перевозит живых животных, а также на проезд сотрудников пограничной и специальных служб.

Чего хотят участники акции

Такими действиями инициаторы акции пытаются добиться решения проблем перевозчиков и фермеров. Во-первых, они требуют вернуться к системе выдачи разрешений на въезд в Польшу для грузового транспорта на украинских и молдавских номерах.

Во-вторых, протестующие добиваются запрета на регистрацию в Польше транспортных компаний с украинским, белорусским и российским капиталом. По мнению организаторов акции, этот бизнес оказывает негативное влияние на состояние польских перевозчиков.

Дело в том, что после запрета на въезд в ЕС для белорусских и российских перевозчиков многие транспортные компании из Беларуси стали дробить бизнес, регистрируя дочерние предприятия в Польше. Фактически это давало возможность одному и тому же перевозчику везти груз на белорусской фуре до транспортно-логистического центра на польской границе, а от ТЛЦ и по территории Европы — уже на польской фуре. Видимо, поэтому одной из целей акции заявлено обращение внимания польских властей на неэффективность санкций, введенных в отношении Беларуси и РФ.

В-третьих, протестующие требуют ограничить ввоз зерна и плодоовощной продукции из Украины, а также отсрочить введение мер европейской агрополитики.

«Мы тоже хотим работать, и нам тоже кушать надо»

Блокировка 68-й дороги будет губительна для белорусских перевозчиков. Представители отрасли рассказали MOST, что уже готовят петицию в ужонд Тересполя с требованием обеспечить проезд по трассе в соответствии с правилами дорожного движения.

— Идет речь не о миллионах, а о десятках и сотнях миллионов евро ущерба. То, что они заявляют, — это как минимум приостановка деятельности транспортных компаний, торговых компаний, — оценивает возможное влияние на отрасль представитель одной из организаций-перевозчиков.

Он говорит, что белорусы не будут требовать запрета акции, но хотят гарантировать возможность проезда по трассе.

— Могут на обочине [протестовать], могут полосу перекрыть. Это их право. Мы на него никоим образом не влияем. Но мы тоже хотим работать, и нам тоже кушать надо. Перекрытие транспортных узлов — это уже перебор, — говорит собеседник, указывая, что реальная цель протестующих — «вытеснение транспортных компаний с заграничным капиталом».

При этом источник позитивно оценивает перспективы повлиять на власти Тересполя, чтобы проезд по трассе все-таки был обеспечен. Во-первых, он ссылается на правила дорожного движения, которые запрещают блокировку. Во-вторых, указывает, что больше месяца простоя ударит не только по белорусским перевозчикам, но и по польским местным бюджетам.

— Это коснется бюджетов городов Тересполь и Бяла-Подляска и рядом находящихся городов, — полагает собеседник.