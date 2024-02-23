Каспаров: Единственный шанс России вернуться в семью цивилизованного мира - поднять украинский флаг в Севастополе 6 23.02.2024, 21:42

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РФ под руководством Путина стала врагом демократического мира.

России не удастся вернуться в семью цивилизованных народов, кроме как в случае поднятия украинского флага в Севастополе (Крым). Об этом сегодня, 23 февраля, в комментарии телеканалу FREEДОМ заявил политик, соучредитель «Форума свободной России» Гарри Каспаров.

«Позиции нашего форума однозначна. На флагах у нас написано: «Победу Украине! Свободу России!». Именно в таком порядке. Мы готовы делать все, чтобы оказать всяческую помощь героической Украине, которая борется на передовой с путинским фашизмом», — сказал он.

По его словам, все формы взаимодействия, которые помогли бы приблизить победу Украины, в частности финансовая помощь украинской армии и ее российским подразделениям, являются важными.

«На наш взгляд, никакого другого сценария краха путинского фашизма и исторического шанса для России вернуться в семью цивилизованных народов, кроме поднятия украинского флага в Севастополе, нет», — акцентировал Каспаров.

Политик подчеркнул, что Россия под руководством Путина ничем не отличается от нацистской Германии.

В частности в вопросах относительно депортированных на территорию России украинских детей, обменах военнопленными и других гуманитарных вопросах.

«Путинскую Россию необходимо рассматривать, как врага цивилизованного мира. Это не значит, что не должно быть переговоров об обмене военнопленными или каких-то гуманитарных акций, но, правозащита подразумевает наличие некоторого пула законов и согласия двух сторон. Путинская Россия — давно вышла из правового поля, а если нет права, то я не понимаю, какой будет правозащита», — акцентировал он.

Каспаров также оценил протестный потенциал российских граждан после убийства оппозиционера Алексея Навального.

«Потенциал, безусловно, есть. И косвенным свидетельством того, что потенциал есть, является абсолютно отвратительная свистопляска с телом Навального. Вопрос выдачи тела стоит очень остро для Кремля, потому что есть риски получить полумиллионную демонстрацию… Но главная российская проблема — это живучесть имперской идеи. Империи нужно умереть в головах. Как мы знаем, в России происходят изменения политические только после геополитических, военных поражений», — резюмировал Гарри Каспаров.