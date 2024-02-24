Курс евро на выходных удивил белорусов 2 24.02.2024, 10:37

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Из обменников пришли неожиданные новости.

Доллар на нынешней неделе то дорожал, то дешевел на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Сайт zerkalo.io посмотрел, какие курсы валют установили обменники на выходные. Во всех банках курс продажи населению евро превышает отметку в 3,52 рубля.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,28 рубля («Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,254 рубля («БНБ-Банк», «РРБ-Банк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БСБ Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» — 3,247 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,56 рубля («Банк БелВЭБ», «БТА Банк», «Сбер Банк»), а ниже всего — в «Белагропромбанк», «БНБ-Банк», «РРБ-Банк» (3,529 рубля). Напомним, в прошлые выходные в некоторых обменниках евро можно было купить дешевле 3,5 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в «БСБ Банк» — 3,524 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк Решение» — 3,465 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,55 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,478 рубля («РРБ Банк»).