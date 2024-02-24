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Минчанка выбросила подаренные духи с 12 этажа и попала в авто

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  • 24.02.2024, 10:58
  • 3,752
Минчанка выбросила подаренные духи с 12 этажа и попала в авто

Что было дальше?

Минчанка выбросила духи с 12 этажа и повредила два автомобиля, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Сумма ущерба составила около 3 тысяч рублей.

С заявлением о повреждении в Центральное РУВД обратилась семейная пара. Супруги рассказали, что оставили свои авто на ночь во дворе, а утром обнаружили, что в машинах разбиты стекла.

Оперативники установили, что иномарки повредила 39-летняя минчанка, проживающая в одном доме с заявителями.

«Женщина рассказала, что в тот вечер сожитель подарил ей духи, однако выпившая минчанка такой презент не оценила. Она выбросила флакон из окна 12 этажа, в результате чего были повреждены машины», – говорится в пресс-релизе.

Ранее она к уголовной ответственности не привлекалась. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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