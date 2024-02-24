Глава МИД Польши по пунктам разнес ложь посла РФ в ООН Небензи 3 24.02.2024, 16:07

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Радослав Сикорский

Сильное выступление Радослава Сикорского.

Посол России в ООН Василий Небензя выдал ряд пропагандистских заявлений об Украине на заседании Совета безопасности организации. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский развенчал каждый лживый тезис представителя Москвы.

По его словам, Небензя назвал Украину «клиентом Запада», но на самом деле украинцы сражаются за свою независимость, а в Киеве сидит не «киевский режим», а демократически избранная власть.

«Он называет их «нацистами». Однако президент – еврей, министр обороны – мусульманин, и у них нет политических заключенных. Небензя утверждает, что Украина погрязла в коррупции. Что ж, Алексей Навальный задокументировал, насколько честны и неподкупны власти в его стране», — сказал Сикорский.

Trzeba przyznać, że przemówienie @sikorskiradek szefa @MSZ_RP na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ było czymś czego chyba nie widzieliśmy jeszcze w naszej współczesnej dyplomacji. Ja przynajmniej nie pamiętam takiej akcji w ostatnich latach. Szybka weryfikacja, wypunktowanie,… pic.twitter.com/FJZffLMhK1 — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) February 24, 2024

Он отметил, что РФ обвиняет США в «неоколониализме», однако именно Москва всегда пыталась уничтожить Украину, а бывший президент России Дмитрий Медведев и другие пропагандисты постоянно угрожают ядерной войной, хотя одновременно обвиняют мир в «русофобии».

«Сказал, что мы отвергаем интересы безопасности России. Мы начали перевооружаться только тогда, когда Россия начала вторгаться к своим соседям. Небензя даже заявил, что Польша напала на Россию во время Второй мировой войны. О чем он говорит? СССР напал на Польшу вместе с нацистской Германией 17 сентября 1939 года. Они даже провели общий парад победы 22 сентября», — заявил дипломат.

Глава польского МИД напомнил, что на каждое вторжение в Россию припадает 10 ее вторжений в другие страны, а также подчеркнул, что в 2014 году в Украине произошел не «государственный переворот», а отстранение от власти президента Виктора Януковича демократически избранным парламентом.

«И, наконец, он говорит, что якобы Россию никогда нельзя победить. Россия не выиграла Крымскую войну, не выиграла русско-японскую войну, не выиграла Первую мировую войну, не выиграла битву за Варшаву. Она не выиграла в Афганистане и не выиграла холодную войну. Но в этом есть и позитив: после каждого поражения проводились реформы», — резюмировал министр.