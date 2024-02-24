Хренин против воображаемых противников 7 Telegram-канал «Письма к дочери»

24.02.2024, 17:00

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Главное не пересечь границы пространства своего воображения.

Ну что, отбились? Дали, как говорится, отпор агрессору. Отстояли всенародные рубежи. Враг опять не прошел. Враг, правда, не собирался никуда проходить. Но это уже мелкие детали. Собирался он там или не собирался – это его, вражины, сугубо личное дело. Белорусские генералы ж не виноваты, что он там не собирался, правильно? Он там еще не собирался, а белорусские генералы уже победили. Потому что нету, конечно, более подходящего дня для победы над воображаемым противником, чем 23 февраля.

Поэтому все свидетели стабильности еще накануне провели среди себя всеобщую мобилизацию в телевизоре. И согласись, это разумно. Лучше мобилизовать себя в телевизоре, чем тебя потом мобилизуют в казарму. В телевизоре дал НАТО по зубам, а польской военщине по морде и пошел дальше заниматься своими делами. А в казарме еще неизвестно как оно все обернется. А морда, она, извините не казенная.

Союзник вот тоже мобилизовал себя в телевизоре и сразу после взятия Авдеевки оставил от Украины одну только Львовскую область. Назвал себя угрозой всему человечеству и сделал НАТО полный Армагеддон. Вот если ты вдруг не в курсе, то Армагеддон для НАТО он сразу за углом после Авдеевки.

И если бы союзник был такой же умный как белорусские свидетели стабильности, и воевал с виртуальным противником исключительно в пространстве своего воображения, то он бы уже давно построил у себя в телевизоре свою первую Галактическую Империю. И может даже уже начал бы немножечко строить себе вторую.

Но союзник был не такой предусмотрительный как белорусские генералы и не стал ограничиваться виртуальным пространством. И посмотри до чего это союзника довело? Сначала ему 23 февраля сбили самолет за 350 миллионов, которому аналогов нет. Между прочим, аналогов действительно почти что нет. Потому что это не первый такой самолет, который получил повреждения несовместимые с выполнением боевых задач.

А после самолета союзнику еще повредили металлургический завод в Липецке. И когда я тебе это писал, завод все еще горел. И все это в день, который священный для славы союзнического оружия.

А если был союзник был как белорусские генералы, то никаких бы таких неприятностей с ним не случилось. Вон генерал Хренин почти что сбил самолет НАТО и ему ничего за это не было, кроме миллионов просмотров и может быть устной благодарности. А белорусский КГБ два-три раза в неделю ловит у себя диверсантов. И я уже молчу про белорусский телевизор, который обратил в ядерный пепел Варшаву и столицы ряда европейских государств.

Потому что в борьбе с воображаемым противником главное что? Главное в борьбе с воображаемым противником – не пересечь нечаянно границы пространства своего воображения. И что-то мне кажется, что свидетели стабильности в последнее время как-то слишком увлеклись. Союзник вон тоже начал с воображаемых побед, а потом сам поверил в свою неодолимую мощь. Так что аккуратнее надо с воображаемыми победами.

Telegram-канал «Письма к дочери»