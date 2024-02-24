«Главный вопрос — чем «подсветили» А-50» 2 24.02.2024, 17:29

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Как именно могли сбить российский самолет над Азовским морем.

Силы обороны могли поразить российский самолет А-50У с помощью советского ЗРК С-200, сообщает «Украинская правда». Могли ли сбить самолет этой системой и в чем ее особенность, в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, основатель БО «Реактивная почта» Павел Нарожный.

Ракету [ЗРК] С-200 в армии называют «летающий столб». Это такая здоровенная ракета, длиной примерно 12 метров. Она действительно может лететь на расстояние даже более 300 километров. Другой вопрос — точности этой ракеты.

Главный вопрос — чем подсветили этот самолет? Потому что ракете С-200 надо навестись и [зафиксироваться] над целью. Какой-то радар должен постоянно подсвечивать цель, пока ракета к ней летит, а она несколько минут будет лететь к цели.

Есть такая версия, что каким-то образом, или на надводном дроне, или на каком-то летающем дроне, запустили радар, и этот радар подсветил А-50, и уже после этого был выстрел ракетой С-200 или несколькими ракетами С-200. И таким образом сбили этот самолет. Абсолютно реальная версия.

Таких ракет С-200 и у нас на складах довольно много, и довольно много у наших союзников — у Болгарии, у Чехии и у других стран бывшего соцлагеря. Они с большой радостью нам их отдадут, чтобы не тратить деньги на утилизацию.

Мы видели удары переделанными С-200 и по земле уже несколько раз. Ими били и по аэродромам, и были попытки ударить ими по Крымскому мосту. Поэтому эта версия абсолютно реалистична.

Что дальше? Во-первых, мы знаем, что произошло это над Азовским морем, там, где сбили предыдущий самолет А-50. После того враг не использовал некоторое время А-50 над Азовским морем, а они летали над Ростовом. Но расстояние, на которое достает радар [А-50], — это 600 километров для воздушных целей и 300 километров для наземных целей. Очевидно, [этого было] недостаточно, если самолет находился над Азовским морем. Они не могут достать до Херсона, и не весь Донбасс даже покроют нормально. Поэтому они снова стали смелее и запустили эти самолеты над Азовским морем.

У них таких самолетов до 10 штук. Их всего было произведено за советские времена 40 штук. Примерно 15 ушло на экспорт. Они есть, например, в Индии, у других союзников СССР и России. Изготовить такой новый самолет они не в состоянии, потому что это эпоха позднего СССР.

Сейчас, я более чем уверен, у них нет технологий, чтобы повторить этот самолет. То есть это огромная потеря для россиян. Они не смогут видеть воздушные цели — наши самолеты, они не смогут видеть наземные цели — танки, все, что передвигается по земле.