Зеленский заинтриговал заявлением об уничтожении А-50 1 24.02.2024, 20:19

4,840

Сбитие этого самолета — заслуга не только ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал уничтожение 23 февраля российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.

Сбитие этого самолета и других — результат работы союза Украины и ее партнеров, заявил он на пресс-конференции с европейскими лидерами в Киеве в субботу.

«Что касается А-50 и других самолетов наших врагов – это результат в любом случае нашего союза, союза Украины и партнеров. Без этого союза нам было бы очень сложно, а по некоторым направлениям невозможно оборонять свое государство», — подчеркнул президент.

«Мы за это благодарны, безусловно, нашим военным, нашему народу и нашим всем партнерам», — добавил он.

Глава украинского государства также подчеркнул: «Украина не имеет возможности и не имеет права, и никогда этого не будет, чтобы Украина применяла оружие партнеров на других территориях, кроме украинской временно оккупированной территории».