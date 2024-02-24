Экс-политзаключенный Михаил Жемчужный покинул Беларусь 24.02.2024, 20:50

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Михаил Жемчужный

Фото: naviny.online

Он находится в Литве.

Экс-политзаключенный Михаил Жемчужный покинул Беларусь. Об этом сообщил Telegram-канал Dapamoga, анонсируя встречу в Вильнюсе.

«Уважаемые друзья, рады сообщить вам, что экс-политзаключенный Михаил Жемчужный уже некоторое время как выехал из Беларусь и живет в Замке [«Белорусский замок» в Вильнюсе], куда сегодня, 24 февраля, приглашает вас на встречу-дискуссию в 18:30″, – говорится в сообщении.

Темой встречи заявлена «Государство в государстве в Новой Беларуси. Самоуправление – что это?»