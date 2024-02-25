Михаил Ходорковский: Реальная поддержка Путина среди избирателей — 30-40% 25.02.2024, 6:00

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Истинные масштабы недовольства режимом скрыты.

Российский общественный деятель Михаил Ходорковский в своей статье для BILD пишет о том, что является реальной слабостью и угрозой легитимности Путина. Приводим главные тезисы этого текста.

Ходорковский отмечает, что, несмотря на то, что Путин ведет «крупнейшую незаконную завоевательную войну в Европе за последние 70 лет» и «безжалостно расправляется с любой формой оппозиции», у него все еще есть «серьезная уязвимость».

«Это формальная легитимность, необходимая ему для утверждения своих претензий на власть. Эта легитимность состоит из двух компонентов: гарантированных побед на выборах и признания со стороны международного сообщества, особенно западных демократий», — пишет Ходорковский.

Он отмечает, что в условиях тотального контроля над информацией в России истинные масштабы недовольства режимом скрыты от общества, и многие люди, не поддерживающие нынешнюю власть, считают себя исключением из общего настроения. «Всем ясно, что результаты выборов фальсифицированы, но они считают, что большинство по-прежнему за Путина», — говорится в тексте статьи.

«По моим данным, реальная поддержка Путина составляет от 30 до 40 процентов, что является хорошим показателем для любой демократии, но не очень убедительным для диктатора, который утверждает, что его все любят», — отмечает Ходорковский.

Хотя и невозможно узнать истинный уровень поддержки на выборах из-за недопуска кандидатов и цензуры, демократической оппозиции удалось выработать стратегию участия в выборах даже в этих условиях, говорится в статье.

Ходорковский призывает граждан прийти на избирательные участки 17 марта в 12:00, приняв таким образом участие в акции «Полдень против Путина», которую поддержал и Алексей Навальный незадолго до своей гибели.

Большое количество людей, пришедших в рамках акции в одно и то же время на выборы, станет серьезным ударов по внутренней легитимности Путина.

Для российского диктатора очень важна и внешняя легитимность, отмечает Ходорковский. Желание Путина произвести впечатление на Запад лучше всего продемонстрировано в его недавнем интервью Такеру Карлсону, считает он.

Ходорковский подчеркивает, что всякий раз западные лидеры лояльно поздравляли Путина с избранием на новый срок — даже в 2018 году, после аннексии Крыма.

Веря в безнаказанность, Путин начал полномасштабную войну и теперь начнет свой новый президентский срок со значительным багажом: ордер на арест, выданный Международным уголовным судом, выборы на оккупированных территориях Украины и убийство своего главного политического оппонента. У демократических правительств западных стран есть все основания не признавать легитимность нового срока Путина, считает Ходорковский.

«С ним можно разговаривать, но как с преступником, взявшим в заложники целую страну. <…> Поздравить его с избранием на пост президента России и пожелать удачного пребывания на посту нельзя. Путин убил десятки тысяч людей в Украине. Путин убивает своих оппонентов в России. Если Запад хочет помочь Украине, если он хочет отдать дань уважения наследию Алексея Навального, тогда он должен принять более жесткие меры против военного преступника и убийцы», — заключает Ходорковский.