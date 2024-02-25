«Ник и Майк»: Заговор против Лукашенко обретает контуры 1 25.02.2024, 10:38

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Занятная картина получается.

Новый заговор «Винни-Пухов» все же обретает контуры. Первый, напомним, случился в 2021 году. Под раздачу по заказу из Минска попали Владислав Рогимов, Вера Бытко и Андрей Суздальцев. Давят на некоторых пророccийских активистов и в Беларуси, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Занятная картина получается. Общего у них только одно: при всей имперскости они не сильно жалуют синепалого. И хунта давно на них жаловалась, однако до недавнего времени безрезультатно. Это ж не белорусов отлавливать на территории России. А тут еще нужно было убедить в существовании целой сети, связанной, как обычно, со всеми разведками мира, и заточенной на разрушение основ союзного государства, путем написания публицистики и аналитики.

Нас не привлек бы этот имперско-хунтовский жабогадюкинг, если бы не одно обстоятельство. Чтобы давление стало реально возможным, хунта должна была пообещать что-то взамен. Из того, что осталось, это вовлечение в войну. Возможно, в формате гибридных операций.