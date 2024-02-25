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ВСУ ликвидировали начальника штаба и группу топ-офицеров армии РФ

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  • 25.02.2024, 11:00
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ВСУ ликвидировали начальника штаба и группу топ-офицеров армии РФ

Звания начинаются с полковника.

Россия продолжает нести значительные потери в попытках захватить новые территории Украины. Так, украинским защитникам удалось ликвидировать сразу несколько важных военных вражеской армии.

ВСУ успешно ликвидировали начальника штаба батальона армии России, а также нескольких важных военных с высокими званиями. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий «Штирлиц» Штефан.

По его словам, списки погибших оккупантов пополнили:

полковник Паустьян Роман;

подполковник Мурзеев Александр;

начальник штаба батальона 25 ОМСБр капитан Собиров Тимур;

капитан Левченко Константин;

капитан Какоткин Дмитрий;

капитан Герус Алексей;

старший лейтенант Багрянцев Максим;

лейтенант Попов Павел.

Анатолий Штефан также обнародовал фото погибших российских захватчиков.

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