ВСУ ликвидировали начальника штаба и группу топ-офицеров армии РФ 4 25.02.2024, 11:00

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Звания начинаются с полковника.

Россия продолжает нести значительные потери в попытках захватить новые территории Украины. Так, украинским защитникам удалось ликвидировать сразу несколько важных военных вражеской армии.

ВСУ успешно ликвидировали начальника штаба батальона армии России, а также нескольких важных военных с высокими званиями. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий «Штирлиц» Штефан.

По его словам, списки погибших оккупантов пополнили:

полковник Паустьян Роман;

подполковник Мурзеев Александр;

начальник штаба батальона 25 ОМСБр капитан Собиров Тимур;

капитан Левченко Константин;

капитан Какоткин Дмитрий;

капитан Герус Алексей;

старший лейтенант Багрянцев Максим;

лейтенант Попов Павел.

Анатолий Штефан также обнародовал фото погибших российских захватчиков.