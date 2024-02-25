ВСУ ликвидировали начальника штаба и группу топ-офицеров армии РФ

ВСУ ликвидировали начальника штаба и группу топ-офицеров армии РФ4
- 25.02.2024, 11:00
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Звания начинаются с полковника.
Россия продолжает нести значительные потери в попытках захватить новые территории Украины. Так, украинским защитникам удалось ликвидировать сразу несколько важных военных вражеской армии.
ВСУ успешно ликвидировали начальника штаба батальона армии России, а также нескольких важных военных с высокими званиями. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий «Штирлиц» Штефан.
По его словам, списки погибших оккупантов пополнили:
полковник Паустьян Роман;
подполковник Мурзеев Александр;
начальник штаба батальона 25 ОМСБр капитан Собиров Тимур;
капитан Левченко Константин;
капитан Какоткин Дмитрий;
капитан Герус Алексей;
старший лейтенант Багрянцев Максим;
лейтенант Попов Павел.
Анатолий Штефан также обнародовал фото погибших российских захватчиков.