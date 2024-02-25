СМИ: На юге Украины загадочно умирают организаторы «выборов» Путина 5 25.02.2024, 11:50

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При странных обстоятельствах.

В оккупированной части Запорожской области Украины погибли два российских коллаборанта, которые занимались организацией «выборов» российского президента Владимира Путина.

Местные предатели напуганы. О происшествиях рассказал российский телеграм-канал «Кремлевская табакерка», передает Диалог.UA.

По данным ресурса, в оккупированных Мелитополе и Токмаке почти одновременно скончались два коллаборанта, которые активно занимались «выборами».

«Умер мужчина 42 лет, член одной из участковых «избирательных комиссий». Причина смерти - внезапный сердечный приступ.

56-летнюю женщину убили возле ее дома - разбили голову. Ходят слухи, что ее убили диверсанты: она очень помогала с организацией «выборов», - сообщил канал.

Обе смерти, как утверждается, «странные». Так, умерший предатель не имел никаких проблем с сердцем и был в хорошей физической форме. С убийством женщины еще более интересная ситуация, так как с ней якобы расправились грабители, которые не взяли ни ее телефон, ни деньги с кошелька.

Российский канал отметил, что недавно в оккупированном Мариуполе была ликвидирована целая группа россиян, которые приехали в город заниматься «выборами».

Они были отравлены. Россияне и местные коллаборанты считают, что все три случая - операция Украины по срыву «выборов», поэтому они в сильной тревоге.

«Появились слухи о «блуждающих диверсантах», которые ездят по разным регионам России и хотят сорвать «выборы». Проверяем такую версию, слухи, конечно, неприятные», - пишет российский канал.

Всем, кто задействован в переизбрании диктатора на оккупированных территориях, рекомендуют проявить особую осторожность.