У военкома-ябатьки Кривоносова начались проблемы 12 25.02.2024, 12:39

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Карьера подвисла.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов напомнил о себе: в эфире гостелеканала «Беларусь 4» он пригрозил белорусскому треш-стримеру Mellstroy уголовным делом.

Сайт UDF рассказал, что произошло с Кривоносовым.

Как Кривоносов на время стал знаменитостью среди «ябатек»

Для начала напомним, что в 2020 году военком Гомельской области оказался одним из немногих активных «ябатек».

Общебелорусскую известность он получил после интервью на ОНТ. На вопрос Марата Маркова «Ответьте честно: вы – ябатька?», Кривоносов с удовольствием заявил: «Да, я – Ябатька».

Через несколько месяцев, в феврале 2021-го, Лукашенко лично отблагодарил Кривоносова, сделав его участником «Всебелорусского народного собрания», дав слово и пожав руку.

Военком попытался развить успех, записав видео о том, как по возвращении в Гомель он передал «заряд энергии» коллегам-военнослужащим. Трэшевый поступок на российском ТВ высмеял Иван Ургант.

Но затем Кривоносов как будто исчез. Что происходило с ним дальше?

Кривоносов так и остался провинциальной «звездой»

Нападение на Украину два года назад Кривоносов как истинный «ябатька», конечно же, не осудил. В 2022-2023 годах он несколько раз появлялся на госТВ с более-менее заметными заявлениями.

Июнь 2023: рассказал в эфире СТВ, зачем нужны войска территориальной обороны.

Апрель 2023 года: записал и выложил в сеть видеообращение к уклонистам, в котором предупредил военнообязанных об ответственности за неявку по повестке и пригрозил, что его сотрудники найдут каждого и «поставят в строй».

Сентябрь 2023 года: в эфире телерадиокомпании «Гомель» рассказал, что белорусские солдаты сейчас больше времени проводят на полигонах. Также Кривоносов повторил конспирологические теории о тои, что коварный Запад не упокоился после распада СССР и желает «расчленить» Российскую Федерацию. Кроме того, военком похвалил Лукашенко.

Летом 2022 года Кривоносов на ряду с руководителями Гомельского облисполкома и горисполкома был освящен главой Белорусской православной церкви митрополитом Вениамином.

Но больше за последние годы военкому-«ябатьке» похвастаться нечем.

Кривоносова не пустили даже в «депутаты» «палаты представителей»

Казалось бы, своей преданностью Лукашенко и активной его поддержкой военком заслужил продвижение по властной вертикали. Например, в виде попадания на тепленькое и высокооплачиваемое местечко в «палату представителей».

Но Кривоносова среди кандидатов в «депутаты» на этих «выборах» нет. Зато есть его коллега – военный комиссар Витебской области Руслан Шкодин, получивший известность благодаря популярности в TikTok.

Военкому Гомельщины должно быть обидно: ведь это не Шкодин, а он терпел многочисленные шутки в свою сторону за поддержку Лукашенко в статусе «ябатьки». Несмотря на преданность режиму, карьера Кривоносова подвисла.