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«Калгари» Шаранговича одолел «Эдмонтон» в результативном мачте с девятью шайбами

  • 25.02.2024, 13:18
«Калгари» Шаранговича одолел «Эдмонтон» в результативном мачте с девятью шайбами
Егор Шарангович

Белорусский форвард заработал показатель полезности «+1» в «битве за Альберту».

Прошедшей ночью на площадке в Эдмонтоне состоялась игра между местными «Ойлерс» и «Калгари», за который выступает Егор Шарангович. Это противостояние носит принципиальный характер для обеих сторон, имея название «Битва за Альберту», сообщает sportpanorama.by.

«Огонькам» удался старт встречи - к 16-й минуте они вели 3:0. Дубль Хаймана сократил отставание «нефтяников» от «Флэймз», но те снова сделали рывок в три гола.

На заключительном отрезке «Эдмонтон» отыграл одну шайбу, которая никак не влияла на результат (6:3).

Белорусский форвард «Флэймз» Егор Шарангович провел на льду 19:34, нанес один бросок в створ ворот и заработал показатель полезности «+1». Всего в нынешней кампании у него на счету 38 очков (20+18) в 57 играх.

«Калгари» с 61 очками в 58 матчах идет на 11-м месте в Западной конференции.

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