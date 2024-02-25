Более ста человек перекрыли трассу и устроили стрельбу из АК-47 в российском Краснодаре 10 25.02.2024, 13:44

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Что произошло?

Чуть больше ста человек перекрыли трассу и устроили стрельбу из АК-47 на свадьбе в российском Краснодаре. Как стало известно Mash, вооруженных гостей торжества ищет полиция.

Все произошло утром 24 февраля. Толпа встретила молодоженов в одном из дворов города, начала стрелять из автомата, а потом отправилась кортежем по городу. Вскоре 40 машин остановились на Ейском шоссе и перегородили дорогу, чтобы потанцевать.

Со слов участников свадьбы, они «стреляли в небо холостыми патронами». Прямо сейчас правоохранители устанавливают личности хулиганов.